La vita sentimentale di Nicole Mazzocato è nuovamente al centro del gossip. In queste ore infatti i suoi follower non hanno potuto non notare un particolare scambio di messaggi via Instagram fra lei e uno dei rapper italiani più noti al pubblico: Salmo. Nel frattempo però, c’è chi ancora sogna di vederla al fianco di un altro uomo noto per la sua carriera calcistica.

Nicole Mazzocato e Salmo: fan privilegiata o fidanzata?

I follower di Nicole Mazzocato sembrano essere davvero molto attenti a tutto ciò che l’ex tronista di Uomini e Donne pubblica sul suo profilo Instagram. In queste ore sarebbe partita proprio da loro l’ipotesi che la ragazza possa essersi legata sentimentalmente a Salmo, noto rapper italiano.

Già da qualche giorno infatti, i due si scambiano messaggi sotto ai post e le risposte lascerebbero pensare che si conoscano anche di persona.

A catturare l’attenzione dei fan sarebbe stato innanzitutto un “bacio” lasciato dal rapper sotto il post pubblicato da Nicole in occasione della Giornata internazionale della Donna, a cui la ragazza aveva risposto a sua volta con un’emoticon sorridente.

Salmo commenta con un “bacio” il post di Nicole Mazzocato

In seguito è poi stata la Mazzocato a scrivere sul profilo del cantante, commentando un post da lui pubblicato per ricordare i live del periodo pre-Covid.

Anche in questo caso fra i due nessuna parola, ma solo emoticon che secondo alcuni fan nascondono una vera e propria relazione. Lei ha scelto le immagini di alcune fiamme, a segnalare la sua passione per quei momenti di spensieratezza e lui ha risposto con un semplice cuoricino rosso.

Salmo e Nicole Mazzocato si scambiano emoticon sui social

Non è attualmente chiaro se fra il rapper e l’influencer ci sia davvero una relazione. Nicole sceglie spesso le canzoni di Salmo come sottofondo alle sue stories e potrebbe semplicemente essere una fan che ha avuto il “privilegio” di essere notata dal suo artista preferito.

Anche fra i follower del ragazzo però c’è già chi pensa che fra loro ci possa essere del tenero e chi addirittura un po’ malignamente commenta: “Un’altra Yoko Ono!”.

L’influencer e il calciatore: la smentita potrebbe non bastare

Alla fine di febbraio il settimanale Chi aveva diffuso la notizia di una presunta love story avente come protagonisti la bella Nicole e il calciatore del Monza Mario Balotelli. Appreso il gossip, entrambi avevano prontamente utilizzato il proprio profilo Instagram per smentire pubblicamente ogni ipotesi, garantendo che fra loro non ci fosse assolutamente nulla.

Poco dopo aver messo a tacere i presunti rumors però, la Mazzocato e Balotelli avrebbero iniziato a seguirsi su Instagram. Proprio durante la Giornata internazionale della Donna inoltre, mentre alcuni fan credevano sognanti a una possibile storia fra Nicole e Salmo, la ragazza si trovava a casa di una persona molto vicina al calciatore.

L’influencer ha infatti trascorso la notte dell’8 marzo in quella che secondo gli osservatori più attenti è la casa di Abigail Barwuah, sorella di Mario.

Nelle sue stories infatti sono apparse le immagini di una stanza facilmente riconoscibile per i fan dei fratelli Barwuah. Quadri e arredamenti ripresi dalla modella avevano già fatto da sfondo ad Abigail nei video da lei pubblicati in sostegno del fratello Enock, durante il Gf Vip.

La risposta di Nicole fra le sue stories

Il mondo del gossip vede Nicole come la protagonista di un inaspettato triangolo amoroso quindi, ma sembra proprio che solo lei sappia la verità. Chissà se deciderà di condividerla con i suoi fan prossimamente…

Per il momento l’influencer sembra volerne parlare con ironia e senza citare né Salmo né Balotelli, lascia che a “parlare” sia il suo gatto,

Alla domanda curiosa di un follower che le chiede “Con chi ti stai frequentando ora?”, la ragazza ha infatti risposto con un filmato del suo micio del Bengala.

“Leo potresti dire il nome del mio fidanzato? Chi è che si è fidanzato con la mamma?”, domanda ironicamente al felino che risponde con un sonoro miagolio. “Nessunooo!” aggiunge poi Nicole, confermando di non volersi momentaneamente aprire sulle questioni di cuore.