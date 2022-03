Presentata una nuova tronista a Uomini e Donne 2021/2022, la collega di Matteo Ranieri e Luca Salatino

La redazione di Uomini e Donne propone ai telespettatori del programma televisivo sempre nuovi protagonisti. Soprattutto per quanto riguarda il trono over, vengono presentati nuovi Cavalieri e nuove Dame in ogni puntata. Alcuni di loro, sono diventati, ormai, dei veri protagonisti del dating show. Tra le new entry della stagione 2021/2022, infatti, anche Diego Tavani e Alessandro Vicinanza. I due Cavalieri, entrambi corteggiatori di Ida Platano, stanno appassionando il pubblico televisivo con le loro vicende amorose.

Per il trono classico, sono stati selezionati sei diversi tronisti. Tra questi, Matteo Ranieri e Luca Salatino mantengono, ancora, il loro posto nel dating show.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, però, nel programma televisivo, arriverà una nuova tronista, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

I tronisti della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne

Per la prima fase del trono classico della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne, sono stati scelti dalla redazione del dating show, due troniste donne e due uomini. Matteo Fioravanti, ha scelto a sorpresa prima del tempo a sua disposizione. Joele Milan, invece, è stato allontanato dal programma televisivo per un’infrazione di regolamento.

Stessa conclusione ha avuto anche il trono di Andrea Nicole Conte, che ha incontrato Ciprian Aftim prima della scelta, senza le telecamere.

Roberta Ilaria Giusti, invece, ha regalato ai telespettatori di Uomini e Donne la prima scelta della stagione 2021/2022 con tanto di consueti petali rossi.

Dopo di loro, hanno preso il posto da tronista Matteo Ranieri e Luca Salatino. Il trono rosa, invece, è stato recentemente assegnato a una nuova tronista.

Veronica: nuova tronista di Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, sabato 19 marzo è stata registrata una nuova puntata del dating show.

Sono state mandate in onda le ultime esterne di Matteo Ranieri e Luca Salatino.

Ma durante questa puntata di Uomini e Donne, è stata presentata anche una nuova tronista. La prescelta si chiama Veronica e non sarebbe un volto già noto nel dating show.