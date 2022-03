Russia e Ucraina vicine all’accordo sui “primi quattro punti”: la Turchia spinge per un incontro Putin-Zelensky

Dalla Turchia arriva un filo di speranza per la fine del conflitto tra Russia e Ucraina: dove non riescono le bombe, è la diplomazia a cercare di farsi strada verso un cessate il fuoco. Secondo quanto sostiene il ministro degli esteri turco, le parti sarebbero vicine a quattro punti fondamentali per porre fine alla guerra: tanto che potrebbe essere possibile un incontro tra Putin e Zelensky.

La Turchia media tra Russia e Ucraina: “Coincidono sui primi quattro punti“

Da giorni ormai si sono fermati i negoziati di pace tra Russia e Ucraina: Mariupol è praticamente caduta in mano alle forze d’invasione e il conflitto bellico non accenna a fermarsi.

In attesa che la Cina prenda una posizione meno attendista, è la Turchia a fare da mediatrice. Dopo aver ospitato un primo fallimentare incontro tra i ministri degli esteri Lavrov e Kuleba, ora è stato l’omologo turco Mevlut Cavusoglu a far sapere che le parti non sarebbero così distanti.

Anzi, secondo quanto riportato dalla Tass e ripreso da Adnkronos, in un’intervista a Hurriyet il ministro ha detto che Russia e Ucraina “coincidono pienamente sui primi quattro punti“. Negli scorsi giorni da Mosca avevano fatto sapere che un nuovo negoziato di pace potrà essere possibile solo lavorando su un accordo scritto e quel momento potrebbe non essere lontano.

Incontro Putin-Zelensky: per la Turchia il momento è vicino

Già nei giorni scorsi il portavoce di Zelensky avevano fatto sapere che un possibile accordo potrebbe arrivare tra 10 giorni. L’ottimismo di Ankara sembra confermare questa lettura. I quattro punti “importanti e critici” su cui Russia e Ucraina sarebbero d’accordo riguardano: la neutralità dell’Ucraina e la non adesione alla Nato; la smilitarizzazione; la “denazificazione”; la rimozione degli ostacoli alla lingua russa in Ucraina”.

Altre questioni, afferma Cavusoglu “devono essere risolte a livello di presidenti“.

Anche per questo la Turchia continua a proporsi per organizzare un vertice diretto tra Vladimir Putin e Volodymir Zelensky, al centro del tavolo Recep Tayyip Erdogan: “i Presidenti di Russia e Ucraina si incontreranno certamente e le due parti non escludono tale possibilità. È importante che accada, che sia in Turchia o in un altro Paese” ha dichiarato il ministro turco.