Alvin, chi è: esordi a Top of the Pops, carriera e vita privata del conduttore inviato all’Isola dei Famosi

La televisione italiana ha subìto numerosi cambiamenti in questi ultimi anni, ma il carisma e il talento non sono mai passati inosservati. Si sono susseguite numerose figure all’interno del panorama televisivo e dello spettacolo, affascinando e intrattenendo il pubblico a casa e in studio. Alvin, conduttore e deejay affermato, è un esempio di volto amato dai suoi sostenitori, grandi e piccini. Abbiamo imparato a conoscerlo negli anni, ma è ben presto diventato un simbolo di impegno e determinazione.

Alvin: esordi e carriera del famoso conduttore televisivo

Alberto Bonato, nome di battesimo di Alvin, nasce a Rho, provincia di Milano, il 18 ottobre del 1977 e, attualmente, ha 45 anni.

Nel 1998 esordisce come conduttore di Disney Channel e, nel 2002, del programma Top of the Pops. Nel corso degli anni Alvin ha anche recitato in alcune fiction come Diritto di difesa nel 2004. Silvia Toffanin lo sceglie come parte del cast di Verissimo e, nel 2015, diviene inviato per la trasmissione L’Isola dei Famosi, condotto da Alessia Marcuzzi su canale 5. Il conduttore è stato anche cantante, usando particolari pseudonimi: Smoking Egg, Red Touch, Post No Bills, Vanda e Family Man.

I recenti progetti di Alvin e il ritorno come inviato dell’Isola dei famosi

Tra i recenti progetti artistici di Alvin annoveriamo la conduzione, al fianco di Katia Follesa, di Radio 105 e ha anche composto, lui stesso, la sigla del programma che ha co condotto con la Toffanin, Verissimo.

Insieme alla conduttrice, Alvin ha anche presentato il Concerto di Natale, nel 2015. Il 2022 segnerà il possibile ritorno del poliedrico artista in veste di inviato nel reality L’Isola dei Famosi: dopo alcune indiscrezioni, che avrebbero visto prendere il suo posto dallo sportivo Alvise Rigo, sarebbe ricaduta su Alvin la richiesta di partecipare al programma.

Vita privata, moglie e figli di Alvin: un uomo e l’amore per la sua famiglia

Il matrimonio con la bellissima Kali Wilkes, dura da ben 10 anni e l’amore che li lega sembra davvero come appena uscito da una fiaba. I due si sarebbero conosciuti a Lignano Sabbiadoro e, tra i due, sarebbe scoppiato un colpo di fulmine, che ha reso il loro rapporto indissolubile. La coppia ha avuto anche due figli: Tommee di 8 anni e Ariel di 4. Kali si dedica completamente alla famiglia e ai figli, mentre Alvin porta avanti la sua carriera, senza mai dimenticarsi dell’amore che lo lega agli affetti.