Barù verso L’Isola dei Famosi dopo il Grande Fratello Vip: l’indiscrezione sulla trattativa con il reality

Trattativa in corso per avere Barù tra i possibili naufraghi de L'Isola dei Famosi, in partenza da stasera su Canale 5: l'indiscrezione sull'ex concorrente del GF Vip.

Il cast de L’Isola dei Famosi potrebbe arricchirsi e, in vista della nuova edizione in partenza da questa sera, accogliere un nuovo concorrente. Stando alle ultime indiscrezioni circolanti sul web, un ex concorrente del Grande Fratello Vip da poco uscito dalla Casa potrebbe volare in Honduras e affrontare così un nuovo reality: si tratta di Barù. La trattativa sarebbe in corso, ma permangono titubanze nell’ex Vippone.

Barù verso L’Isola dei Famosi? L’indiscrezione circolante sul web

Tutto pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che torna in prima serata su Canale 5 da questa sera: al timone Ilary Blasi, opinionisti in studio Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Il ricco cast selezionato dalla produzione è già partito per l’Honduras e da questa sera è pronto a sbarcare in questa nuova avventura televisiva. Tuttavia, ancor prima dell’inizio dell’adrenalinico reality, circolano già alcune indiscrezioni sui possibili futuri nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco nelle prossime settimane.

Uno dei nomi più in voga è quello di Barù, fresco di terzo posto conquistato nella finalissima del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì sera. È il blogger ed esperto di gossip Amedeo Venza a riportare l’indiscrezione, rilanciata anche da altri siti quali GossipeTv e ilSussidiario.net.

L’ex concorrente del reality di Alfonso Signorini sarebbe infatti uno dei papabili nuovi naufraghi di questa edizione, ma ci sarebbero ancora da superare le resistenze dello stesso, non del tutto convinto di lanciarsi in questa nuova avventura. Come riportato da Venza, “L’ex Vippone è in trattativa con la produzione del reality, ma è molto titubante nell’affrontare un’altra esperienza estrema“.

L’Isola dei Famosi: da stasera su Canale 5

Restano dunque i dubbi sull’ipotetica prossima partecipazione di Barù a L’Isola dei Famosi.

Per il nipote di Costantino Della Gherardesca sarebbe il secondo reality nel giro di pochi mesi e, dopo l’esperienza a Cinecittà, partire per l’Honduras potrebbe non rappresentare la sua prima scelta.

Pochi dubbi e assolute certezze, invece, per il ricco cast pronto a mettersi in gioco da questa sera. Quest’anno la produzione ha voluto dividere il gruppo in concorrenti singoli e concorrenti in coppie: da Antonio Zequila a Ilona Staller, da Nicolas Vaporidis a Gustavo e Jeremias Rodriguez, padre e fratello di Belén. Il reality scalda i motori ed è pronto per l’atteso debutto.