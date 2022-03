Ilary Blasi e Alfonso Signorini a confronto sui social: chi è il preferito del pubblico in base ai commenti

Ilary Blasi è tornata in tv con L’Isola dei Famosi, una settimana dopo la conclusione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, dopo 6 mesi di puntate con i Vipponi, ha così passato il testimone alla collega impegnata ora con la prima diretta dell’adrenalinico reality. E sul web, Twitter in primis, si sprecano i paragoni sulle conduzioni dei due programmi: tra i due volti Mediaset, il pubblico ha una netta preferenza.

Ilary Blasi torna con L’Isola dei Famosi dopo il GF Vip di Alfonso Signorini

Grande ritorno sul piccolo schermo per uno dei reality cult della televisione italiana: L’Isola dei Famosi.

Questa sera Ilary Blasi è in onda con la prima, attesissima puntata della nuova edizione che ha già regalato alcuni imperdibili momenti: dalla presenza di Delia Duran in studio alla frecciatina della bionda conduttrice a Alfonso Signorini, in riferimento ai loro trascorsi al Grande Fratello Vip. Su Twitter moltissimi utenti hanno commentato la bordata in diretta al collega, ricordando il suo passaggio da opinionista a conduttore del GF Vip e che ha di fatto lasciato la Blasi senza conduzione.

Tuttavia la moglie di Francesco Totti si starebbe prendendo una bella rivincita, a giudicare perlomeno dai commenti che stanno circolando sul web.

Il pubblico social, in queste ore, sta infatti seguendo la diretta de L’Isola dei Famosi e commentando l’operato della Blasi. E non stanno mancando paragoni proprio con Alfonso Signorini, che lo scorso lunedì è andato in onda con la finalissima del Grande Fratello Vip dopo 6 mesi di puntate.

Ilary Blasi e Alfonso Signorini a confronto: chi è il preferito sui social

Su Twitter i commenti sembrano andare verso un’unica direzione: Ilary Blasi acclamata dal pubblico in confronto ad Alfonso Signorini e alla sua gestione del GF Vip. “Ilary è la boccata di leggerezza e di allegria che serviva dopo 6 mesi di moralismo insieme a Signorini“: questo uno dei tanti paragoni fra gli stili di conduzione dei due colleghi.

Un altro utente esulta al ritorno della conduttrice in prima serata: “Ilary alla conduzione dopo 6 mesi di alfonso signorini questa è la nostra vittoria“.

“Ilary blasi in questi 10 minuti è stata più iconica e simpatica di alfonso signorini in 6 mesi“, un altro commento. C’è invece chi ritiene che il direttore di Chi sia più adatto a un reality come il Grande Fratello Vip, rispetto a L’Isola dei Famosi: “Alfonso signorini può condurre il grande fratello vip ma non potrebbe mai condurre l’isola dei famosi”.

Visionando i commenti del web, sembra dunque che sia Ilary Blasi a vincere a mani basse il confronto con Alfonso Signorini. Il ritorno in tv della conduttrice è stato infatti accolto come una boccata d’ossigeno, nel segno della leggerezza e del divertimento.

