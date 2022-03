Isola dei Famosi, tutto quello che c’è da sapere sul reality show in partenza questa sera su canale 5

Tutti ai blocchi di partenza. Questa sera su Canale 5 alle ore 21:40 torna l’Isola dei Famosi con Ilary Blasi nuovamente alla conduzione. Dopo oltre 6 mesi di Grande Fratello Vip, la rete ammiraglia del gruppo Mediaset punta nuovamente su un reality show e sulla formula dei due appuntamenti settimanali. Il lunedì e il giovedì infatti potremo seguire dalla Palapa tutte le vicende che, settimana dopo settimana, accadranno ai 22 concorrenti sulle spiagge di Cayo Cochinos.

La novità dell’edizione 2022 è caratterizzata da due spiagge ben definite dove i naufraghi divisi in due gruppi lotteranno per la sopravvivenza: il primo composto da coppie (amici o parenti) e il secondo da naufraghi che giocheranno in solitaria.

Lo scopo finale? Vincere il montepremi di 100mila euro (di cui la metà sarà dato in beneficienza come accaduto per Grande Fratello Vip).

Alvin torna inviato dell’Isola dei Famosi (covid permettendo)

Dopo aver preso parte in veste di inviato per ben 3 edizioni, Alvin è ora pronto per raccontare da vicino le imprese e i giochi dei concorrenti in Honduras. C’è un “ma”: nei giorni scorsi infatti lo speaker radiofonico è risultato positivo ad un tampone molecolare prima della sua partenza.

Proprio per questo motivo non è chiaro ad ora se già da stasera potremo vedere l’inviato in azione. Per ovviare a questo problema pare che la produzione abbia pensato alla presenza di Vladimir Luxuria in loco (anche lei già protagonista come vincitrice della sesta edizione e inviata del reality). Proprio Luxuria sarà insieme a Nicola Savino (conduttore della nona edizione del reality) opinionista in studio. Del resto chi ama l’Isola dei Famosi lo sa: “Crederci sempre, arrendersi mai”.

Isola dei Famosi, i concorrenti di questa edizione

Nel cast dell’edizione 2022 dell‘Isola dei Famosi per quanto riguarda le coppie troviamo Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi, Lory Del Santo (già vincitrice dell’edizione 2005) e il compagno Marco Cuculo, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Silvano Michetti e Nick Luciani (due componenti dei Cugini di Campagna), Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni e Jeremias e il padre Gustavo Rodriguez .

A loro si aggiungono i concorrenti soprannominati “single”: Nicolas Vaporidis, Jovana Djordjevic, Floriana Secondi, Roger Balduino, Marco Melandri, Antonio Zequila, Blind, Estefania Bernal, Roberta Morise e Ilona Staller (anche lei risultata positiva al covid 19).

Chi vincerà l‘Isola dei Famosi 2022?