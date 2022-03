Kali Wilkes chi è la moglie di Alvin: la storia d’amore con il conduttore inviato all’Isola dei Famosi

Kali Wilkes è la moglie di Alvin e, insieme ai figli Tommee e Ariel compongono un magnifico quartetto. 18 anni fa i loro sguardi si sono incrociati e 3 anni dopo si sono scambiati il fatidico sì che ha unito le loro vite per sempre. Il tempo non ha scalfito per nulla la passione che unisce la coppia italo-inglese e, in più occasioni, Alvin ha confessato di essere molto fortunato ad avere una famiglia così amorevole e affettuosa.

Chi è Kali Wilkes, la moglie del conduttore Alvin

Una vita costellata di successi sia nel lavoro che nella vita privata: Alvin, all’anagrafe Alberto Bonato, è un uomo davvero fortunato.

Il conduttore torna a fianco di Ilary Blasi per l’Isola dei famosi: dopo qualche anno di stop sarà nuovamente lui a seguire da vicino le dinamiche tra i VIP sulle coste delle Cayos Cochinos, in Honduras. Ad aspettarlo a casa intanto c’è la moglie Kali Wilkes e i loro due figli, Tommee, 2009, e la piccola Ariel, 2013. Molto spesso il presentatore ha parlato della sua famiglia e dell’appoggio che ogni giorno riceve da sua moglie, con cui è sposato da 15 anni. Ma chi è Kali Wilkes, la donna di cui si è follemente innamorato Alvin? Non è solita farsi vedere sotto i riflettori del gossip ma è sicuramente una figura importante nella vita del presentatore.

Chi è Kalis Wilkes, vita privata e origini della moglie di Alvin

Kalis Wilkes è nata il 3 febbraio, è del segno dell’acquario e ha compiuto da poco 47 anni. Ha un fratello, i suoi genitori sono originari delle Barbados ma ha probabilmente trascorso la sua giovinezza a Leeds, nel West Yorkshire, come suggerisce il suo nickname di Instagram Kalifromleeds. In seguito si è trasferita nel capoluogo londinese, come emerge dai racconti della coppia a Verissimo. Sui social ama condividere momenti di sé e con la propria famiglia: al mare, in montagna, in passeggiata… in qualsiasi contesto Kali sfoggia un sorriso smagliante mentre è circondata dall’affetto della sua meravigliosa famiglia.

Tuttavia, appare una donna molto riservata e non si sa tanto sulla sua vita privata. Sicuramente, la sua presenza ha stravolto completamente la vita del conduttore anche perché è lei a tenere salde le redini della famiglia occupandosi dei figli mentre Alvin è lontano da casa per lavoro. I numerosi successi sono sicuramente frutto del duro lavoro del conduttore ma, dietro di lui, c’è sempre stato l’appoggio della moglie che si è completamente dedicata ai figli, permettendo al marito di fare trasferte lunghe anche mesi, come quelle in Honduras per l’Isola dei famosi.

La storia d’amore tra Kali e Alberto: da 18 anni insieme come il primo giorno

A Verissimo Alberto Bonato e Kali Wilkes hanno ripercorso la loro storia d’amore, cominciata un giorno qualsiasi nell’estate del 2004. Kali aveva scelto come meta per le vacanze Lignano Sabbiadoro mentre Alvin si trovava nello stesso posto per diversi impegni lavorativi in radio. I loro sguardi si sono incrociati per caso all’interno di un ristorante e, da quel momento lì, è stato amore a prima vista.

Non era una semplice cotta estiva e dopo quel primo bacio scambiato sulla costa friulana, destino vuole che Alvin la raggiunge a Londra dove, con la scusa di alcuni impegni lavorativi nella capitale, cominciano a frequentarsi. L’8 settembre 2007 decidono di coronare il loro amore convolando a nozze e, due anni più tardi, arriva il loro primogenito, Tommee. Moglie e marito si trasferiscono in Italia e nel 2013 arriva la loro seconda figlia, Ariel.