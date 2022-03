Roger Balduino all’Isola dei Famosi 2022: chi è il famoso modello concorrente del reality in onda su canale 5

Il 21 marzo va finalmente in onda la prima puntata della nuova edizione dell‘Isola dei Famosi e il pubblico non vede l’ora di conoscere i naufraghi che si contenderanno la vittoria in Honduras. Tra loro ci sarà anche il modello brasiliano Roger Balduino, che ha da subito affascinato e incuriosito i fan del programma.

Roger Balduino: esordi e carriera del modello brasiliano

Roger nasce nel 1992 a Erechim, in Brasile. Sin da giovane ha iniziato a lavorare nel mondo della moda, sfilando su passerelle, sempre più prestigiose e note al panorama fashion. Oltre alla carriera da modello, Roger ha partecipato anche ad alcune tra le più conosciute campagne pubblicitarie – per Armani, Calvin Klein, Dolce & Gabbana – che lo hanno reso un volto noto del mondo dello spettacolo.

Il suo lavoro gli ha permesso anche spesso di viaggiare in giro per il mondo, portando il suo talento anche fuori dal paese natale.

Vita privata di Roger Balduino: al di fuori di set e passerelle

Al di fuori del lavoro, della vita sentimentale di Roger Balduino si sa davvero poco, anche perché lui stesso cerca in tutti i modi di mantenere il massimo riserbo sulla sua privacy. Anche i profili social non lasciano trapelare nulla di significativo, se non immagini di paesaggi e foto in compagnia della famiglia: il modello, infatti, è molto legato alla madre e al fratello, protagonisti molto spesso degli scatti che posta sui social.

Non è noto se sia single o fidanzata.

Roger e l’Isola dei Famosi: naufrago in uno dei reality più famosi d’Italia

Roger Balduino parteciperà alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi su Canale 5. L’entrata in gioco del modello brasiliano porterà sicuramente una ventata di colore e allegria sull’isola: anche per lo stesso Roger è una grande sfida, che il modello saprà probabilmente affrontare con coraggio e grande forza.