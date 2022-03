Ucraina e Russia, cos’è successo in guerra oggi 21 marzo: le bombe su Kiev e le ultime notizie

Nuovo giorno di bombardamenti incessanti nelle principali città ucraine: a Kiev, la scorsa notte, sono state colpite case e centri commerciali. La situazione si fa di nuovo tesa ed il presidente Volodymyr Zelensky ha diffuso un video in cui fa sentire il rumore delle sirene e mette in allerta gli altri Paesi.

Kiev e Mariupol, bombe e distruzione ma si rifiuta la resa

Notte d’inferno a Kiev e Mariupol: la prima è stata presa d’assalto per via aerea, mentre la seconda nella notte ha rifiutato di accettare la proposta di resa dei russi. Il rifiuto dell’ultimatum di Mosca ha portato all’inasprirsi dei rapporti a ridosso dei negoziati.

La posizione dell’Ucraina è chiara: la resa non è un’opzione.

Oggi, all’alba, sarebbe stato attaccato un impianto chimico di Sumy, che avrebbe portato ad una perdita consistente di ammoniaca e di conseguenza un’allerta massima per la popolazione. I residenti a meno di 2,5 chilometri dall’impianto sono stati invitati a trovare riparo nei rifugi.

Volodymyr Zelensky: “I russi vogliono arrivare a Berlino”

Stamattina, dopo l’orribile notte ucraina, il presidente Volodymyr Zelensy ha voluto far sentire il rumore delle sirene antiaeree che ormai sono diventate tristemente familiari per i cittadini ucraini.

In un video Zelensky ha invitato gli occidentali ad ascoltare il suono delle sirene con attenzione, e fa una tremenda previsione di ciò che Vladimir Putin vorrebbe: “I russi vogliono arrivare a Berlino”.

Sono in molti, infatti, a pensare che Putin non voglia fermarsi all’Ucraina.

Ivan Krastev, politico noto a livello internazionale, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera in cui spiega, di fatto, perché con ogni probabilità Vladimir Putin non ha alcuna intenzione di fermarsi: “Putin ha creato un sistema così basato su se stesso che non riesce a immaginare una Russia dopo di lui.

Sente che deve fare tutto finché è ancora al potere, finché è ancora vivo e lucido”.