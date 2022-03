Antonino Spinalbese in Ucraina per portare beni di prima necessità: il video del viaggio fino a Przemysl

Tra coloro che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie forze per aiutare il popolo ucraino c’è Antonino Spinalbese, che ha organizzato un viaggio al fine di portare viveri e generi di prima necessità a Przemysl, cittadina vicina al confine ucraino che si trova poco lontano da Leopoli.

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha infatti pubblicato varie storie, post e video che mostrano l’avventura portata a termine insieme ad un gruppo di persone, a bordo di un furgoncino, per garantire alla popolazione ucraina un aiuto in più.

Antonino Spinalbese va in Ucraina e dice: “Continuate a donare”

Due giorni fa Antonino Spinalbese ha pubblicato una foto in cui lo si vede seduto su un minivan pieno zeppo di prodotti di prima necessità come pannolini, carta igienica, prodotti per bambini ed altri beni primari.

Nella caption, Spinalbese scrive: “Orgoglioso e fiero del mio gruppo. Il nostro obbiettivo era quello di aiutare il più possibile, e grazie a voi ci siamo riusciti. Continuate a donare, un piccolo aiuto può fare la differenza”.

Nella giornata di ieri invece ha pubblicato un video che ha mostrato dettagliatamente tutto il viaggio: la destinazione del gruppo era un capannone di Przemsyl, dopo oltre ad esserci conservati numerosi generi di prima necessità, erano state messe al riparo moltissime persone: dalle immagini si vedono infatti file di grandine, dove gli abitanti della cittadina, con ogni probabilità, stanno dormendo da notti e notti.

Il video si conclude con Spinalbese che sussurra “È stato bellissimo”. Nella caption si legge: “Un’esperienza che ti segna…. e ti insegna. Non rimanere indifferente.

Ti renderà più felice e ricco di prima.. Grazie al mio gruppo”.

Spinalbese, le critiche dei follower: “Il bene si fa in silenzio”

Non sono mancate comunque dai follower dichiarazioni di critica nei confronti della decisione di Spinalbese di parlare pubblicamente di quanto fatto in Ucraina: “La beneficenza si fa in silenzio non è un mezzo di pubblicità!!” Ha scritto un utente, seguito a ruota da un altro: “Il bene si fa in silenzio, tutto il resto è palcoscenico”.

Altri invece hanno speso parole di lode: “Complimenti sei una bella persona. Tua figlia sarà fiera di te” ha scritto una persona sotto il suo profilo, mentre un altro: “Bravi e complimenti che vi offrite per il prossimo”.