Detto Fatto e le ipotesi per il futuro: cosa succederà al programma condotto da Bianca Guaccero

Detto Fatto e gli autori vagliano le ipotesi per il futuro del format. Ecco cosa potrebbe succedere al programma condotto da Bianca Guaccero in casa Rai.

Negli ultimi tempi il programma condotto da Bianca Guaccero è spesso finito al centro di numerose voci che riguardano il suo futuro. Da svariati mesi il programma che fu di Caterina Balivo, l’altra presentatrice del format che si è ritrovata di fronte proprio la collega in quel de Il Cantante Mascherato, combatte con le indiscrezioni che ne vorrebbero addirittura la conclusione. La stessa conduttrice ha cercato più volte di sviare le ipotesi negative intorno al format senza però sortire gli effetti sperati e lasciando intorno a Detto Fatto un alone di mistero per il suo futuro.

In soccorso della conduttrice negli ultimi giorni sono arrivate delle indiscrezioni provenienti dal web che farebbero ben sperare sul prosieguo del programma anche se sarebbero previste delle grandi novità, a partire proprio dal nuovo volto del programma.

Detto Fatto: quale sarà il futuro del programma? Le indiscrezioni

Non sono tempi semplici quelli che sta vivendo il programma di Rai2 condotto da Bianca Guaccero. Gli ascolti vacillano e le sorti del format non sono mai state così insicure, con il futuro che torna a farsi scuro dopo le voci degli ultimi mesi del 2021.

Il programma non dovrebbe però andare incontro ad una soppressione, visto che TvBlog.it rilancia con certezza si dei cambiamenti ma non così drastici.

Stando alle indiscrezioni raccolte dal sito sembra proprio che Detto Fatto stia per andare vero una sostanziale rivoluzione d’autunno che potrebbe colpire anche il volto della conduttrice.

Si va verso un cambio sia della durata che della collocazione nel pomeriggio di Rai2, con il suo slot che sarebbe affidato ad altri programmi più in voga in questi mesi e che dunque prenderebbe il testimone della linea intorno alle ore 17:00.

Stessa rivoluzione che dovrebbero subire anche i contenuti del programma e la conduttrice, con il nome di chi potrebbe sostituire la Guaccero che ancora resta un mistero.

Bianca Guaccero a Il cantante mascherato

Intanto la Guaccero ha conquistato di certo il pubblico del reality mascherato di Milly Carlucci. “Un onore cantare con un grande artista come te! I veri grandi sono persone umili e generose con il prossimo. Grande esempio! Grazie!!!“, ha scritto sui social condividendo il video della sua esibizione con Red Canzian. La giuria alla fine l’ha riconosciuta sotto la maschera di medusa ma la sua esperienza nella trasmissione è stata di certo vincente.