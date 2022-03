Mara Venier verso l’addio a Domenica In: la conduttrice rivela i piani per il suo futuro in tv

Mara Venier, la zia più amata del piccolo schermo, potrebbe essere pronta a lasciare definitivamente la conduzione di Domenica In, spiegando anche quali sono i suoi piani per il futuro.

La primavera finalmente è tornata ma questo vuol dire che tra qualche mese il palinsesto invernale sarà finito e tutti i programmi più amati dal pubblico andranno in pausa fino a settembre. Proprio per questo al momento c’è grande curiosità su quali saranno i protagonisti della prossima stagione televisiva, soprattutto quando si tratta dell’amatissima Mara Venier, che da ben 13 edizioni conduce con successo Domenica In. Da tempo però si parla della conduttrice e di un possibile ritiro dal programma; in queste ore è tornata di nuovo sull’argomento, rivelando quali sono i suoi piani per il futuro.

Mara Venier, il suo futuro a Domenica In e gli altri progetti in programma

Intervistata da Igor Righetti – per il suo programma L’autostoppista – Mara Venier ne ha approfittato per fare un po’ il bilancio della propria carriera e rivelare quali sono i suoi pensieri al momento sul ritorno a Domenica In: “In cuor mio ci sto pensando – ha rivelato la conduttrice, lasciando intravedere un po’ di speranza – In questo momento non ho la certezza di nulla su che cosa accadrà. Il pubblico mi chiede di rimanere, mi commuove l’affetto nei miei confronti e credo che questo sia importantissimo. Se faccio un’altra Domenica In mio marito mi lascia” ha proseguito poi, spegnendo l’iniziale entusiasmo.

Cosa succederà dunque? Forse è presto per dirlo, ma senz’altro la bionda conduttrice è piuttosto combattuta tra il desiderio di assecondare i fan e quello di godersi un po’ di tempo in compagnia di suo marito Nicola Carraro.

Lasciare il timone di Domenica In, però, non vorrebbe dire andare del tutto in pensione e la Venier ha infatti parlato di eventuali propose future: “Se mi offrissero il Festival di Sanremo direi grazie, non sono adatta“. Niente kermesse musicale, dunque, ma qualcosa che potrebbe fare c’è e non le dispiacerebbe affatto.

Righetti le ha infatti chiesto, data la sua passione per la cucina, se ha mai pensato di fare un programma del genere e la conduttrice ha riposto: “C’è già la mia amica Antonella Clerici che è tanto brava. Non ho mai pensato a una trasmissione di cucina – spiega in un primo momento – Però con Antonella non mi dispiacerebbe fare un programma“.

Niente pensionamento, insomma, per la zia più amata del piccolo schermo.

Domenica In, quando terminerà l’edizione 2022 del programma

Mara Venier, nel frattempo, tornerà a fare compagnia al pubblico ogni domenica, come ha sempre fatto negli ultimi 13 anni.

Nelle precedenti settimane, però, è stato anche rivelato quando il programma andrà in pausa estiva, con grande dispiacere da parte del suo pubblico più affezionato.

Di recente, infatti, scherzando con Michele Bravi, la conduttrice si sarebbe fatta sfuggire quando il programma terminerà. Anche se non c’è niente di ufficiale, le luci nello studio di Domenica In potrebbero spegnersi il 5 giugno. Vale però la pena ricordare anche in passato i palinsesti sarebbero dovuti cambiare intorno a quella data, ma alla fine il programma è stato proposto per qualche altro fine settimana.