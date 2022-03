Studio Battaglia anticipazioni: la trama della seconda puntata del legal drama di Rai1 in onda stasera

Studio Battaglia va in onda su Rai1 con la seconda puntata nella prima serata di martedì 22 marzo 2022. Scopri le anticipazioni della trama dei due nuovi episodi.

Martedì 22 marzo 2022 su Rai1 torna il nuovo legal drama che sta raccontando al pubblico del canale la storia di 4 donne determinate e pronte a tutte per difendere i diritti della gente. Il secondo appuntamento con Studio Battaglia arriva sulla rete ammiraglia in prima serata a partire dalle ore 21:30 circa per raccontarci gli sviluppi delle vicende che vedono protagoniste le tre avvocate divorziste e la futura sposa interpretate da Lunetta Savino, Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero.

Scopri le anticipazioni della trama della seconda puntata di Studio Battaglia.

Studio Battaglia: la seconda puntata in onda su Rai1

Rai1 continua sull’onda dell’attenzione del pubblico legato ai legal drama proponendo un altro progetto di questo apprezzato genere dopo la conclusione di Vostro Onore.

A partire dalle ore 21:30 circa di martedì 22 marzo 2022 va in onda la seconda puntata di Studio Battaglia, l’adattamento italiano della serie britannica dal titolo di The Split.

Il progetto che vanta una produzione Palomar con Tempesta il tutto confezionato da Rai Fiction continuerà a far conoscere al pubblico le tre avvocate divorziste e la futura sposa interpretate da Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero, svelando la trama della seconda delle quattro serate evento in programma.

Studio Battaglia: le anticipazioni della seconda puntata

Il terzo episodio della serie farà tornare a galla alcuni segreti nel passato di Anna e Massimo, che lavorano insieme sul caso di una donna che vuole procedere all’impianto degli embrioni congelati con l’ex marito.

Intanto Carla indaga sul suo passato e scopre di aver vissuto nella menzogna mentre le tre sorelle Battaglia vengono a sapere Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonarle come invece credevano.

Nel quarto episodio del legal drama un attacco hacker porta alla luce un nuovo caso da risolvere.

L’attacco fa infatti uscire una lista con i nomi degli iscritti a un sito di incontri extraconiugali ed Anna dovrà difende una nota onorevole che per questo vorrà divorziare dal marito senatore incallito traditore. Viola intanto inzia ad avere dei forti dubbi riguardo alle sue nozze ed il suo futuro sembra meno roseo del previsto.