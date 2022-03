Vostro Onore 2 con Stefano Accorsi ci sarà? Quello che sappiamo sul sequel del legal drama di Rai1

L'ultima attesa puntata del legal drama è pronta ad andare in onda su Rai1 questa sera e già i fan si chiedono cosa ne sarà del progetto con Stefano Accorsi. Scopriamo qualcosa in più su Vostro Onore 2.

Mentre oggi su Rai1 si terrà l’ultima puntata della serie con Stefano Accorsi, i fan del legal drama iniziano già a chiedersi se e quando la serie avrà un seguito. La prima stagione di Vostro Onore sta infatti per giungere al termine nell’incredulità dei fan che hanno seguito con passione le vicende del giudice Vittorio Pagani, uomo di legge caduto in un tranello che la sorte gli ha riservato in maniera violenta ed inaspettata. L’adattamento italiano del successo americano dal titolo di Your Honor ha infatti mostrato i depistaggi di un padre che credendo di fare il giusto per salvare la vita del suo unico figlio Matteo non ha fatto nient’altro che rovinare la sua lunga ed onorata carriera.

Vedremo mai un seguito della vicenda? Ci sarà una seconda stagione?

Vostro Onore

Il cammino della prima stagione di Vostro Onore, che sta andando in onda su Rai 1 in quatto appuntamenti a partire da lunedì 28 febbraio, è stato alquanto altalenante e frammentario. Il legal drama firmato da Rai Fiction in coproduzione con Indiana Production adattamento italiano di Your Honor, già remake della serie israeliana dal titolo di Kvodo, ha infatti vissuto una marcia altalenante fatta di un calo costante degli ascolti.

Il prodotto del regista Alessandro Casale con protagonista Stefano Accorsi aveva infatti debuttato con circa 4 milioni di ascoltatori ma l’emorragia di ascolti non si è fermata negli altri due appuntamenti, con la serie che è stata fagocitata dal Grande Fratello Vip6 e dalla sua scoppiettante finale.

Il cast composto dall’attore bolognese e da altri conosciuti interpreti del nostro cinema come Remo Girone non ha infatti sfondato nel cuore dei telespettatori che però potranno risollevare le sorti del progetto con la puntata finale in onda questa sera.

Vostro Onore: la seconda stagione si farà?

Tutto quello che sappiamo

Che gli ascolti determinino il futuro del progetto? Ovviamente potrebbero essere, con le possibilità di vedere il sequel di Vostro Onore che salirebbero a dismisura come si augura il suo protagonista. Lo stesso Accorsi nel corso di una intervista a Tele Sette riportata da Tvblog ha infatti fatto capire di come certezze in merito non ve ne siano, chiarendo però che: “La nostra serie ha un finale aperto, più simile all’originale israeliana. Ci siamo dati la possibilità di andare avanti, anche se è prematuro parlarne adesso”