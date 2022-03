Vostro Onore finale di stagione con Stefano Accorsi: le anticipazioni della trama dei due episodi finali

Vostro Onore torna in onda per l'ultima volta su Rai1 nella prima serata di lunedì 21 marzo 2022. Scopri la trama delle anticipazioni dell'ultimo appuntamento con la serie con Stefano Accorsi.

Lunedì 21 marzo 2022 su Rai1 si concludono le vicende del legal drama dal titolo di Vostro Onore. La miniserie tv con Stefano Accorsi sta mostrando al pubblico la storia del giudice Vittorio Pagani, uomo di legge finito nei guai pur di mettere in salvo la vita del figlio a discapito anche della sua gloriosa carriera. L’adattamento italiano del successo americano dal titolo di Your Honor svelerà questa sera in prima serata i due ultimi episodi della sua prima stagione, mostrando all’attento pubblico l’attesa puntata finale.

Vostro Onore: la quarta puntata della miniserie tv

Vostro Onore arriva all’ultimo appuntamento nella prima serata di lunedì 21 marzo 2022. A partire dalle ore 21:30 su Rai1 vanno in onda gli ultimi due episodi della serie che racconta la vicenda intorno al giudice Vittorio Pagani, interpretato ancora una volta da Stefano Accorsi, ed impegnato nel suo disperato tentativo di scagionare il figlio Matteo senza intaccare la sua lunga carriera.

I depistaggi del suo personaggio sono ormai stati scoperti e la guerra tra i clan rivali dei Silva e dei Grava ha subito una impennata proprio per colpa del giudice.

In questo scenario torneranno per l’ultima volta anche i personaggi interpretati dai conosciuti Remo Girone, Barbara Ronchi, Francesco Colella, Matteo Oscar Giuggioli e Camilla Semino Favro.

Vostro Onore: le anticipazioni dei due episodi finali

L’ultima puntata di Vostro Onore sarà divisa in due episodi. Nel primo di serata, il settimo della serie, ci verrà mostrato Matteo ancora in ospedale nella camera di Diego Silva, il ragazzo che ha investito, attirando le attenzioni di Danti, Sara e Orlando con il ragazzo riesce a giustificare la sua presenza. Ma è proprio Sara ad aver capito che il figlio del giudice ha un ruolo ancora oscuro nella delicata vicenda.

Vittorio capisce l’andazzo e cerca di mettere in cattiva luce i contatti dell’ispettrice con Miguel. Salvatore è in condizioni sempre più gravi e senza riuscire a dare una mano a Matteo e Vittorio i due prendono una decisione estrema, quella di fuggire all’estero.

Nell’ottavo episodio del legal drama le indagini si concentreranno su Maddalena, moglie di Salvatore e sorella del boss dei Grava, che così viene interrogata da Danti e Orlando. La donna strenuamente continua a coprire Vittorio. Per il giudice sarà il momento della verità quando Matteo si presenta in commissariato insieme alla nonna e racconta tutta la verità, mettendo in difficoltà il padre che dovrà scegliere se accettare o no la carica di Presidente del Tribunale.