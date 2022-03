Il Cantante Mascherato su Rai1: ospiti e anticipazioni della seconda semifinale di Milly Carlucci

Il Cantante Mascherato è pronto per la sua seconda semifinale in onda ovviamente su Rai1. Scopri i nuovi ospiti dello show condotto da Milly Carlucci.

Il Cantante Mascherato è pronto ad affrontare la sua seconda semifinale dopo che la stessa conduttrice ha annunciato il prolungamento del programma. Durante la scorsa puntata è stata proprio Milly Carlucci a svelare la sorpresa al pubblico della trasmissione che si godrà una puntata in più e due nuove maschere: quella di Gatta e quella di Pulcino. I telespettatori si imbatteranno nuovamente nella giuria composta da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Caterina Balivo e Arisa chiamati ad indagare sulle identità dei cantanti nascosti sotto le maschere che saranno aiutati nuovamente in degli entusiasmanti duetti da alcuni ospiti d’eccezione.

Chi sono gli ospiti che arriveranno in studio per duettare con le maschere della terza edizione de Il Cantante Mascherato.

Il Cantante Mascherato: in onda la seconda semifinale

Il Cantante Mascherato non va in soffitta ed anzi raddoppia. Il programma bissa la semifinale di settimana scorsa dopo la decisione del prolungamento di una puntata, in attesa di realizzare la staffetta nella prima serata di Rai1 del venerdì con Francesco Gabbani ed il suo primo show da conduttore.

In attesa del debutto del cantante nei panni del presentatore in Ci vuole un fiore, il pubblico di Rai1 si godrà una puntata in più dello show di Milly Carlucci che promette scintille.

Nel nuovo appuntamento per l’occasione compariranno infatti due nuove maschere pronte a rubare il posto in finale a quelle ancora in gara, con una sibillina maschera della Gatta ed un’altra del tenero Pulcino pronti ad approfittare della possibilità.

Il Cantante Mascherato: gli ospiti della seconda semifinale

Le novità però non finiscono qui visto che durante la seconda semifinale a mettere in scena gli ormai iconici duetti del programma ci saranno due ospiti d’eccezione. Come annunciato dall’account Twitter ufficiale della trasmissione, a cantare insieme alle maschere ci saranno la giurata Arisa e niente poco di meno che Al Bano e Gigi D’Alessio.