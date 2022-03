Le Iene anticipazioni, Belen e Mammucari conducono il nuovo appuntamento: i servizi ed i temi della puntata

La coppia di conduttori composta dalla showgirl argentina e dal presentatore romano torna al centro dello studio della trasmissione nella prima serata di mercoledì 23 marzo 2022. Su Italia1 a partire dalle ore 21:20 va in onda una nuova puntata de Le Iene con Belen Rodriguez e Teo Mammucari aiutati come sempre dai siparietti comici di Max Angioni ed i pezzi di stand up comedy di Eleazaro Rossi. Tra i tanti temi di puntata ovviamente uno sguardo approfondito sarà dedicato a ciò che sta avvenendo in Ucraina, con Joe Bastianich che da Dubai racconta la fuga dei russi dalle sanzioni e con Luigi Pelazza che ci informa sull’uso di armi non convenzionali da parte delle truppe di Mosca.

Le Iene: la settima puntata di questa stagione

Le Iene mettono in scena un nuovo appuntamento ovviamente su Italia1 e nella prima serata di mercoledì 23 marzo 2022. Il duo composto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez torna al centro dello studio per il lancio dei servizi della trasmissione e degli interventi comici di Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Tra gli ospiti della nuova puntata ci saranno Giorgio Pasotti, vittima dello scherzo del perfido Sebastian Gazzarrini, mentre Marvin Vettori, campione italiano di arti marziali Mma, sarà protagonista dell’intervista singola di oggi.

Le Iene: i servizi e gli argomenti della settima puntata

I servizi della puntata ruoteranno intorno alla dedicata situazione dell’attualità mondiale collegata al conflitto scoppiato in Ucraina, con un importante contributo che ci mostrerà Joe Bastianich a Dubai. L’imprenditore in persona racconta la fuga dei russi dalle sanzioni proprio da quei luoghi sprezzanti di lusso.

A Luigi Pelazza il compito di provare a spiegare, con l’aiuto di un ex generale di corpo d’armata e di un ex pilota di caccia, l’utilizzo da parte della Russia di armi considerate non convenzionali come i droni kamikaze o le bombe termobariche, fino al possibile uso di strumenti di distruzione ancora più devastanti.

Gaetano Pecoraro si occuperà nuovamente del caso di Andrea Bulgarella, l’imprenditore trapanese caduto in disgrazia perché accusato di aver riciclato i soldi della mafia. Nonostante a livello giudiziario la vicenda sia terminata con la definitiva assoluzione l’uomo risulta invece ancora segnalato negativamente dal sistema bancario informatico. La Iena ne parla con la Presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Carla Ruocco.

Alessandro Onnis torna a parlare di calvizie, problema divenuto ancora più psicologico, che colpisce otto milioni di italiani.