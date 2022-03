Michelle Hunziker e il presunto flirt con il medico Giovanni Angiolini: interviene la segretaria di lui

Emerge un nuovo indizio sul presunto flirt tra Michelle Hunziker e il medico ed ex concorrente del Grande Fratello Giovanni Angiolini. Dopo gli scatti rubati che li hanno pizzicati durante tenere effusioni, questa volta è la segretaria di lui ad intervenire sulla questione. Le sue parole appaiono inizialmente sfuggenti, desiderose di tutelare la vita privata del medico, ma è una frase successiva ad alimentare il mistero.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: le parole della segretaria del medico

Nell’ultima settimana Michelle Hunziker è stata travolta dal gossip, dopo la fresca rottura con l’ex marito Tomaso Trussardi.

Una separazione che, anche se consumatasi nel privato della coppia in maniera lenta e silenziosa, ha fatto parecchio rumore nel mondo della cronaca rosa cogliendo tutti di sorpresa. Ora, però, pare che la showgirl abbia ritrovato il sorriso dopo la fine della storia d’amore con l’imprenditore. È stata infatti pizzicata da un settimanale tedesco durante tenere effusioni con un altro uomo, non del tutto sconosciuto. Si tratta di Giovanni Angiolini, medico di 42 anni e noto a molti telespettatori di Canale 5 per essere stato un concorrente del Grande Fratello nel 2015.

Ora emergerebbe un nuovo indizio su questo presunto flirt.

Il settimanale Di Più Tv ha infatti cercato di contattare il medico attraverso la sua segretaria. I dettagli da lei forniti all’inizio paiono sfuggenti, l’intenzione è infatti quella di tutelare la sfera privata di lui: “Mi dispiace ma il dottor Angolini non vuole rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata“. Ma è la frase successiva ad alimentare il mistero: “Vuole sapere se è davvero il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? Non confermo e non smentisco“. Né conferme né smentite da parte della segretaria: resta dunque decisamente valida l’ipotesi di una liaison tra i due.

Giovanni Angiolini: medico ed ex concorrente del Grande Fratello

Giovanni Angiolini sarebbe così l’uomo che ha rubato il cuore di Michelle Hunziker, dopo la separazione da Tomaso Trussardi. Sardo di origine, si è laureato in medicina e si è specializzato in chirurgia ortopedica. Nel 2015 è approdato per la prima volta in televisione nel corso della partecipazione al Grande Fratello, esperienza durante la quale ha conosciuto la coinquilina Mary Falconieri. Dopo una frequentazione fuori dalle mura di Cinecittà, la storia d’amore è successivamente naufragata.

Ora il medico vuole concedersi una nuova possibilità, questa volta presumibilmente al fianco di Michelle Hunziker, in attesa di conferme o smentite.