Pierdante Piccioni rivela alcuni retroscena legati alla fiction Doc: qual è il suo rapporto con gli attori

Pierdante Piccioni è il medico che ha ispirato la serie Doc, che lui stesso ha curato in qualità di consulente per la sceneggiatura. Di recente ha rivelato com'è il suo rapporto con gli attori della fiction

Pierdante Piccioni è al momento uno dei medici più conosciuti del panorama italiano e non solo per la sua tragica vicenda, ma soprattutto per la serie tv Doc – nelle tue mani (in onda su Rai1) che ripercorre quei drammatici momenti in cui l’uomo ha perso la memoria. Di recente l’uomo è tornato a parlare della fiction, rivelando anche come sono i suoi rapporti con gli attori, soprattutto con Luca Argentero, interprete di Andrea Fanti.

Pierdante Piccioni e il cast di Doc: com’è il rapporto con Luca Argentero e gli altri attori

Nel 2013 la vita di Pierdante Piccioni cambiava per sempre in seguito al tragico incidente che lo ha coinvolto; in seguito ad un incidente in auto, l’uomo ha subito delle lesioni alla corteccia cerebrale e – al risveglio dal coma – aveva perso i ricordi degli ultimi 12 anni di vita.

Un’esperienza affatto semplice, ma che il medico è riuscito ad elaborare in un libro dal titolo “Meno dodici“, lo stesso che successivamente ha ispirato la serie Doc – nelle tue mani. Nella fiction il suo corrispettivo, Andrea Fanti, è interpretato da Luca Argentero, di cui Piccioni ha recentemente parlato a Tv Sorrisi e Canzoni, spiegando quale sia il suo rapporto con l’attore.

“Ci sentiamo per le cose importanti, purtroppo il Covid ha impedito a lui di venire a Pavia da me e a me di andare a Città della Pieve o a Milano da lui – ha anticipato il dottore – Abbiamo quasi 20 anni di differenza e faccio un po’ il fratello maggiore.

Non lo sento spesso, ma quando ha bisogno sì. Anche per iniziative benefiche o per stupidaggini, come si fa tra amici“.

Anche con gli altri – in particolare con Pierpaolo Spollon e Matilde Gioli (interpreti rispettivamente Riccardo Bonvegna e Giulia Giordano) ha ottimi rapporti, anche se nel secondo caso “se le femmine di casa mia sono gelose” ha rivelato scherzando.

A breve, inoltre, Piccioni parteciperà al Festival Seriés Mania in Francia e avrà modo di trascorrer un po’ di tempo con gli attori e immagina già che ci sarà modo di stringere ancora di più i rapporti, soprattutto con Spollon: “Io e lui, il mio cocco nella vita, passeremo tre giorni a ridere. Anche lui mi sa che è prefrontale” ha concluso tornando a scherzare.

Pierdante Piccioni e il suo rapporto con la fiction: come ha cambiato la sua vita

Il più grande punto di svolta nella vita di Pierdante Piccioni, come accennato, è stato ovviamente l’incidente che gli ha causato l’amnesia che ha cancellato ben 12 anni dalla sua memoria.

Anche la serie Doc – nelle tue mani, però, ha ulteriormente cambiato la sua vita, dal momento che ora in molti conoscono la sua storia e, spesso, le persone intorno a lui confondono fiction e realtà.

Di recente ha infatti raccontato che spesso si rapportano a lui come se fosse Andrea Fanti: “Quando vado alla mensa dell’ospedale, la signora Maria mi chiama sempre: “Ehi Doc, che cosa mangiamo oggi?” – ha spiegato il medico tempo fa – Poi mi riempie il piatto con doppie porzioni. Basta Maria, le dico. “Ti vedo troppo patito in tv, devi mangiare”.

Ma quello è Argentero, non sono io. Lei non ci sente. “Aaah, Doc, mangia e stai zitto””.

Senza contare, come ha rivelato di recente, che oggi spesso gira il mondo per presentare la serie anche all’estero, dove Doc ha riscosso enorme successo: “Siamo stati chiamati in un mucchio di quei Paesi che non li ricordo tutti (…) È diventato quasi un secondo lavoro, che faccio fatica a ritagliarmi negli spazi che mi restano in ospedale“.