Regina Elisabetta sempre più fragile: si muoverebbe solo più in sedia a rotelle e non presenzia agli eventi

La Regina Elisabetta non riuscirebbe più a muoversi sulle sue gambe. Letteralmente. La salute della sovrana britannica, che il prossimo mese compirà 96 anni, ha sputo vari colpi negli ultimi mesi (tra cui un contagio da Covid) e pare che il suo fisco abbia subito un notevole indebolimento.

Si tratterebbe comunque di un infragilimento che non tange la sfera emotiva e intellettiva: la regina Elisabetta continua ad essere diplomaticamente estremamente attiva e, seppur a distanza, continua a mantenere i suoi contatti (sebbene si faccia aiutare, nel presenziare agli eventi, dal figlio Carlo e dal nipote William.

Elisabetta nel 2021: dalla morte di Filippo ai problemi fisici

Per la regina Elisabetta il 2021 è stato un anno molto difficile: al quadro generale pandemico si è aggiunto il personale dolore della morte di Filippo e, nel corso dell’anno, il sopraggiungere di diversi problemi medici, di fatto normali per una donna che ha superato ampiamente i 90 anni. Nelle ultime settimane ai malesseri si è aggiunto il Covid che ha portato un ulteriore affaticamento, tanto che la Regina non ha partecipato alle celebrazioni per il Commonwealth (ricorrenza importantissima) dello scorso 14 marzo.

La regina di recente ha anche preso una decisione storica, decidendo di abbandonare il mai amato Buckingham Palace per trasferirsi al castello di Windsor, dimora da lei sempre favorita.

Ora, un’altra indiscrezione porta maggiore luce sulle condizioni della Regina. A parlare a GB News è Christopher Biggins, che avrebbe dichiarato: “Ho sentito che il motivo per cui non sta partecipando a molti eventi è perché si muove su una sedia a rotelle e non vuole essere vista così perché è molto orgogliosa”.

Memoriale in onore di Filippo, il piano per far partecipare la Regina

La prossima settimana ci sarà un memoriale in onore di Filippo e pare incredibile che la Regina non si faccia vedere: alcune fonti inglesi riportano che per farla intervenire ci sia un rigido piano militare che prevede di portarla da Windsor a Londra in elicottero e poi sul posto i auto, senza mai farla scendere, fino al momento in cui degli schermi neri dovrebbero coprirla alla vista dei fotografi all’ultimo momento.

Il Daily Mail riporta inoltre che la paura di essere fotografata in sedia a rotelle nascerebbe dallo shock delle foto scattate alla principessa Margaret, poco prima della sua morte, che la mostrava in stato di decadenza.

La Regina e gli incontri virtuali: meeting diplomatici via video call

Al contempo, la Regina non ha smesso di mostrarsi di morale alto e mente vispa: ieri ha avuto un’udienza virtuale con i rappresentanti diplomatici di Qatar e Polonia: nello specifico alla video call, in cui pa regina appariva sorridente e vestita di tutto punto, hanno partecipato l’ambasciatore del Qatar, Fahad bin Mohammed Al-Attiyah, il diplomatico polacco Piotr Wilczek e la reale del Bahrein Raya Al-Khalifa.