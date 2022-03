Alessandro Tersigni è diventato papà bis: complicazioni nel parto, ora però “stiamo tutti bene”

Fiocco rosa per l’attore Alessandro Tersigni e la moglie Maria Stefania Di Renzo che sono diventati genitori bis. La piccola in realtà è nata nei primi giorni di febbraio, ma la coppia ha scelto di dare la lieta notizia ai fan solo in questi giorni. Maria Stefania Di Renzo, infatti, ha avuto delle complicazioni durante il parto.

Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo: genitori bis della piccola Zoe

L’attore della serie Il Paradiso delle Signore è diventato papà bis, dopo il primogenito Filippo, ora nella famiglia composta da Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo vi è anche la piccola Zoe.

Il suo nome deriva dal greco e significa “vita” ed è stato scelto perché i genitori ritengono la sua nascita un vero e proprio miracolo.

La piccola Zoe, in realtà, sarebbe nata nei primi giorni di febbraio, ma Tersigni e la moglie ne danno notizia solo in questi giorni, tramite un’intervista a DiPiù, per via di alcune complicazioni che si sono avvicendate durante il parto.

Alessandro Tersigni e la moglie: complicazioni durante il parto

Alessandro Tersigni, intervistato da DiPiù, ha, infatti, rivelato che Zoe è nata in anticipo rispetto al previsto con un cesareo di urgenza. L’attore de Il Paradiso delle Signore, perciò, non ha potuto assistere al parto e pochi giorni dopo sia lui che il figlio Filippo sono risultati positivi al Coronavirus.

Probabilmente proprio per queste ragioni la coppia ha scelto di non divulgare subito la notizia della nascita della nuova bambina.

Ora, però Zoe sta bene e tutto sembra essere tornato alla tranquillità, Tersigni vuole trascorrere più tempo possibile insieme alla sua famiglia, anche perché le riprese per la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore inizieranno solo tra qualche mese

“Stiamo tutti bene, Zoe ha recuperato peso, è in perfetta salute e cresce rapidamente.

E io sono felice di potermi dedicare completamente alla famiglia, visto che le riprese della nuova stagione del Paradiso non inizieranno prima di maggio”, afferma infatti l’attore.