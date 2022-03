Federico Chiesa pubblica una storia con la sua presunta nuova fidanzata. L’immagine è virale

Federico Chiesa finalmente conferma tutti i gossip su una sua nuova fiamma. In questi ultimi giorni, infatti, il calciatore ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui lo si vede in dolce compagnia di una ragazza. L’immagine in poco tempo ha fatto il giro del web (e non solo), diventando subito virale.

Federico Chiesa e la presunta nuova fidanzata

Erano in molti a sospettare che Federico Chiesa avesse una nuova ragazza. Il giovane calciatore della Juventus ha pubblicato una storia Instagram che confermerebbe tutti i gossip e tutte le voci su di lui.

L’immagine mostra Chiesa in auto mandare un bacio verso l’obiettivo.

Nello scatto il ragazzo, però, non è da solo, in secondo piano, infatti, si vede una ragazza con gli occhiali da sole assorta nei propri pensieri.

Questa foto sarebbe un ulteriore conferma della presenza di una presunta fidanzata nella vita di Federico Chiesa, che arriverebbe dopo alcuni like “tattici” scambiati sui social. I fan sono molto contenti di vedere il calciatore finalmente tornare a sorridere dopo la rottura con la sua ex Benedetta Quagli.

Chi è la ragazza in compagnia di Federico Chiesa?

Federico Chiesa non ha taggato la ragazza presente con lui nella storia, ma da alcune ricerche si scopre che si tratta di Lucia Bramani.

22 anni, Lucia è una modella, il suo profilo Instagram conta 30mila follower, ma nelle ultime ore dopo la pubblicazione della storia di Chiesa – che ha fatto il giro del web diventando in pochissimo tempo davvero virale – stanno aumentando a vista d’occhio. Nessuno dei due, però, si è ancora espresso al riguardo di un fidanzamento.

Federico Chiesa dopo l’infortunio al ginocchio

Intanto, Federico Chiesa si sta riprendendo dopo l’infortunio al ginocchio avuto in campo contro la Roma e presto potrà finalmente tornare a disposizione del mister juventino Massimiliano Allegri, ma anche per la Nazionale di Roberto Mancini.

Sul suo profilo Instagram Federico Chiesa ha postato un video in cui mostra i suoi primi passi senza stampelle dopo l’infortunio. A corredare il bel momento la didascalia “Si torna a camminare…”. Tutti i suoi fan hanno accolto con grande entusiasmo la ripresa del calciatore e non vedono l’ora di vederlo tornare a giocare.