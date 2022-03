Fedez riceve il sostegno del mondo vip dopo l’intervento fatto in queste ore: “Sei una roccia”

Fedez in queste ore ha subito un intervento per il tumore neuroendocrino del pancreas che lo ha colpito. Moltissimi, come si poteva immaginare, i messaggi di sostegno che l'artista ha ricevuto.

Fedez ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute, condividendo un post sui social in cui ha spiegato di avere un tumore neuroendocrino del pancreas, per cui è stato operato proprio in queste ore. Come accaduto quando il rapper ha spiegato sui social di avere un problema di salute, anche in questo caso famigliari, amici e vip si sono precipitati sul suo profilo per commentare la foto, mostrando ancora una volta tutto il loro sostegno all’artista.

Fedez pubblica un post dopo l’intervento e rivela quale malattia lo ha colpito

In queste ore Fedez è tornato sui social per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute e spiegare ai fan qual è la malattia che lo ha colpito.

Se infatti prima si ipotizzava un collegamento con la demielinizzazione di cui l’artista ha rivelato di soffrire, ad oggi è stato chiarito che il rapper è stato operato per un tumore neuroendocrino del pancreas.

“Mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso) – ha scritto sui social – A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’ ” ha poi proseguito, ringraziando l’equipe medica che lo ha seguito.

Come si può immaginare, ovviamente il post non è passato inosservato e in queste ore Fedez ha ricevuto moltissimi commenti di sostegno da parte di amici, famigliari e vip.

“Aspettavamo questo post”: il mondo vip mostra solidarietà a Fedez dopo l’operazione

Mentre, dunque, ora è chiaro che Fedez in queste ore è stato operato per un tumore neuroendocrino del pancreas, in molti nel mondo vip attendevano con ansia di scoprire quali fossero le condizioni di salute dell’artista.

Una volta letto il post su Instagram, dunque, si sono tutti precipitati sui social per mostrare il loro sostegno al rapper in questo momento così delicato.

Il primo commento che si può leggere è ovviamente quello della moglie Chiara Ferragni, che ha prontamente scritto: “Daje amore“, seguito da quello della mamma dell’influencer (Marina Di Guardo) che ha scritto: “Fortissimo Fede!” aggiungendo anche moltissime emoticon.

Non solo la famiglia però, come anticipato, ha commentato il contenuto condiviso da Fedez, ma anche moltissimi vip, tra cui Gianni Sperti, Francesco Facchinetti, Emma Marrone, Alessandro Amoroso e Francesca Michielin – per fare soltanto alcuni nomi dei moltissimi che hanno scritto vari “Daje tutta Fede” oppure “Sei una roccia“.