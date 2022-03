Iva Zanicchi si sposa: la cantante e il compagno Fausto Pinna diventano marito e moglie dopo decenni d’amore

Nozze bis per la famosissima cantante, partecipante anche all’ultimo Festival di Sanremo, Iva Zanicchi: l’aquila di Ligonchio si sposerà presto, per la seconda volta, ad 82 anni con il compagno di una vita, Fausto Pinna. L’età non conta quando di mezzo c’è l’amore e la stima reciproca e, in questo caso, Iva e Fausto coroneranno il loro sogno di diventare marito e moglie, nonostante gli anni che passano, ma non cancellano i sentimenti.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna: come è nata la decisione di convolare a nozze

La notizia delle seconde nozze di Iva Zanicchi con Fausto Pinna giungono da un’intervista della stessa cantante al settimanale Intimità.

La cantante, che è già stata sposata con il direttore artistico Antonio Ansoldi, ha affermato di avere intenzione di dire il fatidico si per la seconda volta. Iva ha anche affermato che è stata proprio lei a proporre al compagno, di dieci anni più giovane, di sposarsi: “L’ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto. Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata.”

Una lunga e duratura storia d’amore: la nascita del legame tra Iva Zanicchi e Fausto Pinna

La storia d’amore tra la cantante e Pinna nasce nel 1986, all’interno di una sala di registrazione: Iva era in procinto di separarsi dal primo marito e padre della sua unica figlia, Michela.

Il corteggiamento di Fausto per Iva è stato serrato e, per lui, è stato davvero come un colpo di fulmine a ciel sereno. La coppia decide di trascorrere la loro vita in Brianza, ma nel 2020, Fausto scopre di avere un tumore ai polmoni. Al momento sta ancora curando la malattia, ma al suo fianco c’è sempre Iva, che presto diventerà sua moglie.