Alda D’Eusanio torna al lavoro dopo la querela di Laura Pausini: il suo nuovo progetto è a teatro

Dopo circa un anno di latitanza dal piccolo schermo a causa di dichiarazioni infelici su Laura Pausini, Alda D'Eusanio è tornata a lavorare, anche se questa volta non per la tv ma a teatro.

I fan del Grande Fratello Vip ricorderanno senz’altro che l’anno scorso la conduttrice Alda D’Eusanio è stata al centro di numerose polemiche a causa di alcune dichiarazioni poco felici al Grande Fratello Vip che hanno toccato diversi vip, tra cui Laura Pausini – che non a caso successivamente ha querelato la donna. Recentemente però a ripreso in mano la sua carriera e ad oggi ha un nuovo progetto da proporre al pubblico amante di teatro.

Il caso Alda D’Eusanio-Laura Pausini: cos’è successo al Grande Fratello Vip

Lo scorso anno Alda D’Eusanio è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, riuscendo però ad essere squalificata in tempo record.

La donna in più occasioni è stata al centro di numerose polemiche a causa di dichiarazioni a dir poco compromettenti e tra queste anche un’affermazione sulla vita privata di Laura Pausini.

In particolare la donna avrebbe detto: “Questa c’ha uno che la mena la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte” lasciando intendere che Paolo Carta (compagno della cantante) sia una persona violenta. Parole che non solo hanno acceso la polemica, ma che hanno portato la Pausini a querelare la conduttrice, che successivamente si è anche scusata pubblicamente.

Una situazione alquanto sgradevole che hanno portato la D’Eusanio lontana dal piccolo schermo per diverso tempo e solo di recente, come riporta Fanpage, la donna è tornata in tv per un’intervista a Cusano Italia TV, in cui ha commentato la situazione: “Ho fatto tanti programmi tv e poi me li portavano via tutti. Portavo al successo le trasmissioni e poi me le toglievano – spiega la conduttrice – Io sono riuscita ad andare avanti, ma come ho detto mi hanno tolto tutto“.

Alda D’eusanio rompe il silenzio sui suoi nuovi progetti a teatro

Come anticipato, dunque, Alda D’Eusanio è stata ospite di Cusano Italia TV, momento in cui non solo ha parlato della sua carriera, dove molte volte si sarebbe vista sottrarre i programmi che curava, ma ha anche parlato dei nuovi progetti.

La donna è infatti pronta a debuttare a teatro con uno spettacolo dal titolo È nata una zucca, di cui ha rivelato qualche dettaglio: “Questa è la mia prima volta a teatro quasi come attrice. Racconto come cronista la mia vita e ripercorro anche 70 anni della storia del nostro paese“.

Successivamente ha anche spiegato le difficoltà che ha riscontrato in quest’occasione, nonostante sia soddisfatta del risultato: “Passare dalla tv al teatro è particolare, perché un conto è raccontarsi attraverso la parola scritta, un altro è farlo in radio, altro ancora davanti alle telecamere – racconta la D’Eusanio – a teatro invece è tutto molto più studiato.

Comunque sono felice, la vita non smetterà mai di sorprendermi“.