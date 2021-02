Decidere di far entrare nella Casa Alda D’Eusanio è stata una scelta che forse Signorini rimpiangerà al momento di fare il bilancio di questa lunga e spumeggiante edizione del Grande Fratello Vip. “Una scheggia impazzita“, le parole con cui Signorini aveva voluto dissociarsi dall’ultimo accaduto che ha poi in toto comportato la squalifica immediata della conduttrice.

Dapprima le parole offensive che l’avevano portata a essere oggetto di televoto flash, poi la spiacevole frase su Maria De Filippi; e ancora le parole poco gradite a Mediaset, sulla Rai e in ultimo, il commento terribile su Laura Pausini che le è costato caro, carissimo.

A distanza di tempo dalla sua immediata espulsione dal reality, Alda D’Eusanio parla per la prima volta su Facebook rendendo pubblico il messaggio di scuse scritto proprio alla nota cantante. Intanto, nella Casa, un’altra concorrente è a rischio squalifica per l’ennesima frase infelice.

Alda D’Eusanio: le prime parole dopo l’espulsione immediata dal Grande Fratello Vip

“Le ho scritto privatamente per cercare di rispettare quel dolore“, un dolore che ammette di aver arrecato con le sue stesse parole la D’Eusanio in riferimento a Laura Pausini. Frasi menzognere che hanno toccato da vicino l’intimità della cantante e per le quali la D’Eusanio è stata cacciata dal Grande Fratello Vip senza alcuna possibilità di appello o redenzione. “Voglio condividere con voi… con quanti mi hanno perdonata e con quanti mi hanno additata – scrive l’ex vippona oggi su Facebook – dopo un tempo forse opportuno, questo mio sentire.

É il messaggio che ho scritto a Laura Pausini subito dopo aver compreso il dolore che le avevo arrecato“.

Le scuse pubbliche a Laura Pausini

Un messaggio che la D’Eusanio ha voluto rendere ora pubblico, esattamente come desidera che siano le sue scuse: “Laura e Paolo, vi chiedo pubblicamente scusa“, scrive la D’Eusanio dopo quella frase infelice, inopportuna e gratuitamente dannosa.

Le scuse pubbliche di Alda D’Eusanio a Laura Pausini. Fonte: Facebook

“Cara Laura – si legge nel messaggio che la D’Eusanio ha indirizzato alla cantante – Non so se questo sia il tuo telefono ma non posso far trascorrere un altro minuto senza chiederti Scusa. Scusa per averti recato un dolore. Scusa per aver creato tensione. Scusa per aver offeso tuo marito“.

E ancora, sempre nel messaggio: “Scusa per aver dato eco ad una chiacchiera cattiva che per prima aveva turbato e angosciato me.

Sono contenta di sapere che la vostra è una coppia innamorata e serena. E che la vostra famiglia vive nell’affetto“. Chiede perdono la conduttrice televisiva che, sul finale aggiunge: “Vorrei dirti molto di più ma credi che la sofferenza che hai provato tu nel sentire le mie parole le provo io solo nel pensare di averle dette. Umilmente ti saluto“.

