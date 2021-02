La quinta edizione del Grande Fratello Vip verrà sicuramente ricordata per l’altissimo numero di concorrenti squalificati a causa dell’utilizzo di parole offensive, pronunciate generando forti polemiche fra gli spettatori. Dopo le eliminazioni di Fausto Leali per alcune frasi razziste, di Denis Dosio per una bestemmia come per Stefano Bettarini, di Filippo Nardi per le sprezzanti parole nei confronti di Maria Teresa Ruta e di Alda D’Eusanio per le parole spese su Laura Pausini, ora c’è una nuova concorrente che potrebbe uscire dalla Casa.

A tentennare in questi momenti è una delle ultime new entry del reality, Samantha De Grenet.

GF Vip, Samantha a rischio squalifica e non è la prima volta

Nelle ultime ore una frase pronunciata da Samantha De Grenet potrebbe aver messo a repentaglio la sua permanenza nel reality. Come i fan del Grande Fratello Vip sapranno però, la showgirl non è nuova ad affermazioni “pericolose”. Evidentemente consapevole dei potenziali rischi, poco prima di Natale la concorrente aveva inveito contro Stefania Orlando pronunciando parole morto forti nei suoi confronti. “Oh cacciatemi, ho detto che la uccido”, aveva dichiarato in quell’occasione, facendo sapere agli autori di non temere le eventuali ripercussioni sul suo percorso nel programma.

Una seconda richiesta di squalifica per la De Grenet è invece arrivata poche settimane fa, quando la concorrente è stata accusata di “lesbofobia” da Vladimir Luxuria, per essersi dimostrata infastidita dalla clip su un presunto flirt fra Dayane e Rosalinda.

Ora invece sono le parole rivolte a un altro concorrente della casa a non passare inosservate.

Una frase infelice sull’autismo

Subito dopo la puntata di lunedì 15 febbraio, alcuni concorrenti si sono intrattenuti nel salottino della Casa immaginando come potrebbe svolgersi la serata conclusiva del Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Samantha De Grenet hanno quindi cercato di ricordare la finale dell’edizione precedente, portando alla luce i ricordi dei momenti vissuti ancora da semplici spettatori del reality.

Andrea Zelletta ha dimostrato di avere una memoria impeccabile, ripercorrendo tutte le dinamiche della puntata ed elencando in ordine i nomi degli ultimi a uscire dalla Casa. La De Grenet ha da subito manifestato un comprensibile stupore di fronte a una ricostruzione così dettagliata e ha domandato al coinquilino: “Come fai a ricordarti scusa?”.

Una domanda legittima quella della vippona, che avrebbe però fatto meglio a non insistere. Proprio la sua affermazione a seguito di questo primo interrogativo infatti ha scatenato l’ira dei fan.

Samantha De Grenet: “Sembri autistico” ad Andrea Zelletta

Tutto regolare #tzvip https://t.co/f1tE3wsP4o — MAAAMMAA (@nihazall) February 16, 2021

“Sembri autistico in questo momento, come fai a ricordarti tutte ‘ste cose?” ha domandato infelicemente Samantha De Grenet, mettendo inconsapevolmente a repentaglio la sua permanenza nel programma.

La risposta infastidita di Zelletta e la reazione dei fan

Pur non avendole fatto notare l’utilizzo improprio delle parole appena pronunciate, Andrea Zelletta ha reagito con percepibile fastidio alla domanda di Samantha.

“Mi ricordo, c’è la foto!” ha risposto l’ex tronista, accompagnato da Pretelli che come lui ha osservato più volte le immagini della scorsa edizione presenti nella Casa del GF Vip 5. In queste ore, il video della conversazione fra la De Grenet e Zelletta sta ricevendo numerosi commenti su Twitter. I fan del reality chiedono il ricorso alla squalifica, che per qualcuno dovrebbe avvenire con effetto immediato.

La decisione ora è tutta nelle mani della produzione che in passato sembrerebbe già essersi dimostrata indulgente non solo con Samantha. Nonostante le richieste degli spettatori infatti, anche per alcune parole pronunciate dalla bella Dayane sembrerebbe essere stato chiuso “un orecchio”.

