L’appunto critico di Samantha De Grenet alla clip sulle effusioni tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò al GF Vip ha scatenato la polemica. Sulla questione, poche ore fa, è intervenuto un commento di Vladimir Luxuria, che lancia un’accusa senza mezzi termini parlando di “lesbofobia”.

Le parole di Samantha De Grenet su Dayane e Rosalinda

Non è un mistero il rapporto speciale nato nella Casa del Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Rosaldinda Cannavò. Le due concorrenti si sono avvicinate molto nel corso dell’avventura nel reality, e non sono mancate tenere effusioni.

Proprio su questo, Samantha De Grenet ha detto la sua durante la prima serata del programma, in cui è stata mostrata una clip che sintetizza il legame venutosi a creare tra le sue coinquiline.

“Non è bellissimo“, ha commentato la showgirl, incassando la risposta delle due dirette interessate: “Nel 2021 non c’è nulla di male“. Lei stessa ha ricalcato quest’ultima posizione trovandosi d’accordo, ma le parole pronunciate poco prima hanno comunque scatenato la reazione di chi, tra il pubblico, intravede nel rapporto tra le due gieffine un sentimento profondo e sincero.

Samantha riguardo la clip saffica:

– “Non è bellissimo…”

Dayane la spegne subito:

– “Non c’è nulla di male siamo nel 2021!”



👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#GFVIP #TZVIP pic.twitter.com/zWs1Nt4aSi — estreghetta (@_heysestra) February 2, 2021

L’affondo di Vladimir Luxuria: “Lesbofobia“

Tra i commenti via social, spicca quello affidato a un tweet da Vladimir Luxuria, che ha così dipinto la questione: “La De Grenet a proposito del presunto flirt lesbo e i baci tra Dayane e Rosalinda dichiara ‘non è bellissimo, non mi fa impazzire’. Uno dei capisaldi della lesbofobia è proiettare su se stesse ciò che fanno le altre: ‘non lo farei io, non devono farlo nemmeno loro!’ #GFvip“.

tweet di Vladimir Luxuria

L’affondo alla De Grenet ha suscitato reazioni a catena su Twitter, e c’è chi sottolinea come, tra Dayane e Rosalinda, potrebbe esserci più di un semplice flirt: “La De Grenet è incommentabile – scrive un utente -, ed è stata già messa al suo posto da Dayane che al suo commento ha risposto ‘siamo nel 2021, non c’è niente di male’.

Parlare di ‘presunto flirt lesbo’ lo trovo estremamente riduttivo perché ciò che lega Dayane e Rosalinda va ben oltre…“.

Ancora critiche, dunque, sul percorso di Samantha De Grenet nella Casa, dopo quelle lanciate da Antonella Elia al suo indirizzo durante una diretta.

“Bullo da quartiere“, l’aveva definita, a margine degli attriti esplosi tra la showgirl e Stefania Orlando a cui, infine, entrambe avevano imposto un chiarimento.

Approfondisci

TUTTO SUL GF VIP

TUTTO SU VLADIMIR LUXURIA

Vladimir Luxuria sedotta dal “politico sposato”: la rivelazione