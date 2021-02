Il comportamento di Alda D’Eusanio al GF Vip ha sconvolto moltissime persone. Benché sia capitato molto spesso nel reality che un concorrente si lasciasse scappare una parola di troppo (o più di una) e ne pagasse le conseguenze, la D’Eusanio sembrava non si accorgesse neanche di essere davanti alle telecamere, ed ha mantenuto per tutto il tempo un atteggiamento che, alla fine, gli è valso l’uscita anticipata dal programma. Non solo: i guai l’hanno seguita fuori dal Casa, se consideriamo le conseguenze legali con cui dovrà confrontarsi.

Ora, sul suo comportamento si è espresso uno specialista, che ha dichiarato che la conduttrice avrebbe problemi che vanno ben al di là di una lingua troppo sciolta.

Alda D’Eusanio: gravi conseguenze dopo l’incidente del 2017?

A parlare è il famoso psichiatra Alessandro Meluzzi, che ha commentato quanto accaduto nel programma sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, ripreso da diverse fonti. Se infatti con l’utilizzo della parola “ne*ro” la conduttrice aveva rischiato grosso, è con le affermazioni su presunte “violenze domestiche” subite da Laura Pausini o le accuse al produttore discografico Aragozzini è andata ben oltre. Secondo Meluzzi alla base dei suoi comportamenti ci sarebbe l’incidente subito nel 2017 ed il conseguente periodo passato in stato di coma, che avrebbe lasciato segni indelebili: “Andrebbe protetta, anche da sé stessa” ha dichiarato lo psichiatra, specificando che lo stesso partecipare a un reality avrebbe esposto la conduttrice a una situazione di rischio: “Ha perso il concetto del limite e il buon senso … coi problemi che ha non dovevano farla entrare.

Va protetta“.

Alda D’Eusanio non commenta le dichiarazioni

Non è noto come Meluzzi sia entrato in possesso di determinate informazioni, né quali siano i danni effettivi subiti dalla D’Eusanio sul lungo termine: per ora, la conduttrice si sta trincerando nel silenzio e non ha commentato neppure queste parole.

