Alessandro Cattelan e Laura Pausini in fase di distensione prima dell’Eurovision: spuntano indizi social

In questi giorni sono circolati diversi rumor su alcuni dissapori tra Laura Pausini e Alessandro Cattelan, che insieme dovranno condurre l'Eurovision. Gli ultimi indizi social però sembrano suggerire che tra i due il clima sia disteso.

Da giorni ormai si parla di clima teso per quanto riguarda l’organizzazione dell’Eurovision; negli ultimi mesi è emerso che a condurre l’evento, che quest’anno grazie ai Maneskin si terrà in Italia, saranno Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Mentre però il primo sembra essere estraneo ad ogni tipo di discussione, sulla cantante e il conduttore sono circolati diversi rumor che parlato di clima teso tra i due. Nelle ultime ore però sono spuntati degli indizi social che sembrano smentire questi rumor o che dimostrano, quantomeno, che le situazione si sia infine appianata.

Laura Pausini e Alessandro Cattelan: perché ci sarebbero stati dei dissapori tra i due conduttori

Quest’anno l’Eurovision si terrà in Italia grazie ai Maneskin che, essendo riusciti a trionfare sul palco dell’evento lo scorso anno, hanno permesso al paese di essere il prossimo ospite della manifestazione musicale.

Dopo mesi di indiscrezioni su chi avrebbe condotto il programma, durante il Festival di Sanremo è stato annunciato che a curare lo show sarebbero stati Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Da quel momento l’organizzazione è proseguita indisturbata, almeno fino agli ultimi giorni.

In questi ultimi giorni però sono emerse delle indiscrezioni che hanno parlato di alcune tensioni tra l’amato ex conduttore di X-Factor e la cantante di Faenza.

In particolare sembra che i due non siano d’accordo su alcuni aspetti dell’evento, dal momento che la Pausini avrebbe chiesto diversi cambi d’abito e la possibilità di esibirsi sul palco. Richieste che non avrebbero fatto felice Cattelan, che avrebbe il timore di essere oscurato dall’artista.

Tra Laura Pausini e Alessandro Cattelan non ci sarebbero tensioni: gli indizi social

Ovviamente quanto raccontato fin qui è frutto di rumor non confermati e, come tali, sono da prendere con le pinze.

Soprattutto perché, come anticipato, in queste ultime i due avrebbero mandato dei segnali di distensione con alcuni contenuti social che sembrano smentire queste voci – o quantomeno mettere in chiaro che, seppur ci sono state, ora la “crisi” sarebbe rientrata.

In particolare Laura Pausini ha condiviso una storia su Instagram dove si complimenta con il futuro collega per la sua docu-serie targata Netflix (Una semplice domanda): “Ci è piaciuta tanto e vi consigliamo di guardarla!

Io e Ale siamo due quarantenni del segno del Toro – scrive l’artista – e senza saperlo abbiamo scritto e girato due film che hanno un significato molto simile.

A me queste cose emozionano tanto. Bravo amico mio“.

Parole che sono state ricondivise da Cattelan tra le sue storie, momento in cui ha anche aggiunto dei cuori rossi e l’emoticon delle mani congiunte, per ringraziare la Pausini delle parole spese.

A questo punto le opzioni sono due: Cattelan e la Pausini potrebbero aver effettivamente discusso sull’organizzazione dell’Eurovision ma sarebbero riusciti ad appianare le loro divergenze, oppure queste tensioni non ci sono mai state e questo è “solo” uno scambio tra colleghi.

A prescindere comunque dalle motivazioni, a trarne beneficio sarà lo spettacolo, che riuscirà a godere di tre conduttori che hanno trovato un equilibrio tra loro.