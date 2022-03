Aria di crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico? La risposta di Alena Seredova ad un follower

Un fan rivolge una domanda inopportuna ad Alena Seredova sulla presunta crisi tra il suo ex Gigi Buffon e la sua nuova compagna Ilaria D’Amico. Ma lei non si sottrae dal rispondere.

I fan, si sa, a volte possono essere anche indiscreti. Ed è quello che è successo ad Alena Seredova durante una diretta Instagram Un follower le ha posto una domanda un po’ inopportuna su Gigi Buffon e Ilaria D’Amico.

Alena Seredova e la domanda indiscreta su Gigi Buffon e Ilaria D’Amico

Alena Seredova si mostra acqua e sapone, seduta al sole delle colline torinesi dove vive. Nella sua diretta Instagram parla di moltissimi argomenti: della dieta che sta seguendo, dei suoi figli e i loro hobby, delle sue paure e così via.

Ad un certo punto, però, ecco arrivare una domanda un po’ più seria e a tratti anche inopportuna.

Un fan le chiede se ci sia davvero aria di crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico; la Seredova si fa subito seria, ma non si sottrae dal rispondere. “Guarda io non ne so veramente niente, devo dire la verità… che a malapena seguo ‘sti gossip, non lo so”, è quello che dichiara la bella showgirl ceca.

Da tempo si vocifera di una crisi tra il portiere e la giornalista, sembra infatti che la proposta di matrimonio non sia ancora stata pianifica. Alena Seredova non si sbilancia troppo, ma dice il giusto, ovvero che questo argomento non la riguarda. I due diretti interessati intanto non hanno rilasciato dichiarazioni.

Gigi Buffon con Ilaria D’Amico durante il matrimonio con Alena Seredova

Gigi Buffon e Alena Seredova sono stati legati sentimentalmente dal 2005 al 2014, convolando a nozze nel 2011. Dal loro amore sono nati 2 figli.

Le voci dei gossip, però, affermano che Gigi Buffon e Ilaria D’Amico hanno iniziato a frequentarsi nel 2013, quando lui era ancora sposato con la Seredova.

Quest’ultima, infatti, ha dichiarato più volte di essere venuta a conoscenza di tutto grazie ai giornali di gossip.

La festa di Alena Seredova per i suoi 44 anni

Durante la diretta Instagram Alena Seredova racconta anche di aver festeggiato da poco i suoi 44 anni.

Amici e parenti l’hanno celebrata con torta, palloncini e cappellini.

“È un bel momento personale perché stiamo tutti bene, ovviamente con quello che succede nel mondo si fa fatica a sorridere”, dichiara mentre si sistema i capelli.