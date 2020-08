Era il 2014 quando Alena Seredova e Gianluigi Buffon annunciavano la separazione. Sono passati dunque 6 anni dall’infelice epilogo della loro storia d’amore. A distanza di così tanto tempo la showgirl ritorna con la mente a quella scelta, rivelando al Corriere Della Sera: “Dopo un percorso, è possibile innamorarsi di un’altra persona“.

6 anni fa la separazione da Gigi Buffon

Alena Seredova ha ripreso in mano la sua vita dopo l’addio a Gianluigi Buffon. La popolare showgirl ceca naturalizzata italiana è felicemente fidanzata con il manager della famiglia Agnelli Alessandro Nasi.

Da questa relazione è nata da pochi mesi la prima figlia della coppia, Vivienne Charlotte. Per la Seredova, oltre ad essere la prima figlia avuta dal nuovo compagno, è anche la prima femminuccia in assoluto. La piccola Vivienne si è così unita ai suoi due fratellini, David Lee e Louis Thomas, che la modella ha avuto dalla precedente relazione con Gigi Buffon. E proprio sul rapporto con il portiere della Juventus è tornata a parlare la diretta interessata, fra le righe del Corriere della Sera. Sono passati ormai 6 anni dalla fine della relazione con il calciatore e il quotidiano ha voluto ripercorrere le tappe di questa rottura, passo dopo passo.

“Si è innamorato, che ci posso fare?“

Anche la stessa Alena Seredova è voluta intervenire per esprimere un suo pensiero. All’epoca dei fatti alla showgirl sarebbe stata attribuita la seguente frase: “Si è innamorato, che ci posso fare?“. Una frase che ha sì espresso perfettamente la situazione del momento, ma che è stata fatta trapelare da qualcuno e quindi non è direttamente riconducibile alla diretta interessata. Tant’è che, a distanza di 6 anni, la Seredova ha voluto intervenire per ricordarne il momento: “È una frase che non penso di aver detto, ma lo penso“.

Il suo pensiero è stato effettivamente quello riportato dalla suddetta frase: Gigi Buffon si è innamorato di un’altra (la giornalista Ilaria D’Amico) e pertanto la Seredova non ci ha potuto fare nulla. Nonostante questo, i rapporti con il calciatore restano sereni. Ma per lei il presente ha il sapore della rinascita e della felicità per aver costruito una famiglia al fianco di Nasi: “La mia esperienza di oggi insegna che, dopo un percorso, è possibile innamorarsi di un’altra persona“.

Approfondisci

TUTTO su Alena Seredova