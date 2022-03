Chiara Ferragni condivide nuovi aggiornamenti su Fedez dopo l’operazione: lo scatto in ospedale

Sono giorni decisamente difficile per casa Lucia-Ferragni, dal momento che Fedez si è appena sottoposto ad un intervento per la malattia che lo ha colpito. In queste ore Chiara Ferragni ha pubblicato un nuovo scatto dall'ospedale per aggiornare i fan.

Fedez si trova ancora in ospedale dopo l’intervento a cui si è sottoposto per rimuovere il tumore neuroendocrino al pancreas che lo ha colpito di recente. Dal momento che tutti hanno mostrato non solo solidarietà ma anche apprensione per l’artista, in queste ore sua moglie Chiara Ferragni è tornata a condividere contenuti sui social per mostrare come sta Federico.

Fedez operato per il tumore al pancreas: la rivelazione su Instagram

In queste ore Fedez ha finalmente rotto il silenzio sul motivo per cui è stato ricoverato in questi giorni. Se infatti diversi giorni fa ha condiviso un video con i fan in cui spiegava di essere affetto da una malattia per cui sarebbe stato necessario un lungo percorso medico senza però entrare nei dettagli di quale patologia lo abbia colpito, dopo essere stato ricoverato è tornato a rivolgersi ai fan per spiegare ogni dettaglio.

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo“ ha spiegato l’artista, aggiungendo anche di essersi sottoposto ad un intervento di ben 6 ore e mostrando alcune foto ai propri fan.

Successivamente ha voluto anche condividere anche un messaggio di ringraziamento a Luca Vialli, con cui ha affermato di essersi messo in contatto proprio in questi giorni difficili: “Grazie di cuore a Luca Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera.

Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno – scrive Federico – poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me“.

Fedez ancora ricoverato in ospedale: l’ultimo scatto condiviso da sua moglie Chiara

Chiara Ferragni, dopo i primi difficilissimi attimi in cui tutta la sua attenzione era ovviamente concentrata sull’intervento a cui si è sottoposto il marito.

Solo successivamente ha rotto il silenzio, spiegando anche ai fan come hanno gestito la situazione, essendoci stati anche i compleanni di Leone e Vittoria in questi giorni.

Anche oggi è tornata a condividere aggiornamenti, mostrando il marito in ospedale alle prese con la colazione. Nella didascalia inserita nella storia Instagram ha scritto solamente: “Buongiorno anche dall’ospedale“, evitando quindi di condividere notizie su quanto ancora Fedez dovrà rimanere in ospedale.

Dal momento però che solitamente la coppia aggiorna i fan, e questi drammatici giorni lo hanno confermato, probabilmente lo faranno in seguito. Bisogna dunque attendere solo un po’, soprattutto perché ci vorrà ancora un altro po’ prima che l’artista sia dimesso, vista l’operazione subita (per cui non è stato asportato solo il tumore ma anche una porzione di pancreas, come da lui affermato).