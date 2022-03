La Regina Elisabetta in piedi col bastone, sorride raggiante. Smentite le indiscrezioni sulla sedia a rotelle

Alcune voci sui giornali inglesi in merito alle sue condizioni di salute la volevano seduta in sedia a rotelle, ma Sua Maestà la Regina Elisabetta II in realtà si mostra in forma, del tutto raggiante e sorridente. A sostenerla vi è solo un bastone, ma tale accortezza è anche necessaria visti i suoi 95 anni d’età.

Regina Elisabetta II sorridente dopo il Covid

Le voci dei tabloid inglesi vedevano Sua Maestà la Regina in sedia a rotelle dopo aver contratto ed essere guarita dal Covid-19, la realtà però è molto diversa. Per la gioia del popolo, infatti, alcuni scatti pubblicati sul profilo ufficiale della Royal Family immortalano la Regina Elisabetta davvero raggiante e sorridente.

Nelle sale del castello dei Windsor, sorretta da un bastone, è intenta ad osservare un elegante servizio da the.

Tale servizio in ceramica è di Halcyon Days, una delle aziende più rinomate d’Inghilterra, che gode di ottima reputazione nella casata reale. La Regina, infatti, vorrebbe partecipare ad una commemorazione per suo marito Principe Filippo morto il 9 aprile scorso.

Meno responsabilità per la Regina Elisabetta II

Alla veneranda età di 95 anni la Regina Elisabetta II si è trovata, purtroppo, a contrarre e dover sconfiggere il Covid.

Per fortuna la malattia non le ha causato ripercussioni significative, ma le ha lasciato molta stanchezza.

Ora, infatti, come si può vedere dalle immagini pubblicate sui social, la Regina si sorregge su un bastone che porta con sé ovunque vada.

Dopo essere guarita dal Covid la Regina Elisabetta è tornata subito ai suoi impegni lavorativi, ma si è trovata a dover alleggerire in parte il carico di responsabilità da portare sulle sue spalle, per la stanchezza che la malattia le ha lasciato. Alcuni problemi dovuti alla sua età non sono da sottovalutare e alcune accortezze sono del tutto necessarie per preservare la salute della monarca.