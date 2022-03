Verissimo ospiti di sabato 26 e domenica 27 marzo: chi sarà in studio con Silvia Toffanin. Anticipazioni

Verissimo torna in onda su Canale5 per mettere in scena il consueto doppio appuntamento settimanale con i tanti ospiti che arriveranno in studio per raccontarsi a Silvia Toffanin. A partire dalle ore 16.30 di sabato 26 marzo 2022 la conduttrice del programma, contenta del recente prolungamento del programma, apre il suo iconico studio ai protagonisti del serale di Amici di Maria De Filippi, ospitando due professori ed i primi allievi fuoriusciti dalla trasmissione.

Tutti i nomi degli ospiti che parteciperanno alla trasmissione nelle due puntate di questa settimana che vanno in onda il 26 ed il 27 marzo 2022.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 26 marzo

Silvia Toffanin presidia nuovamente il salotto di Verissimo nella prima puntata settimanale in onda sabato 26 marzo 2022. Il programma di Canale5 a partire dalle ore 16:30 ospiterà alcuni protagonisti del talent Amici, con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che anticiperanno l’intervista ai primi due eliminati del programma: Alice Del Prete e Gio Montana. Con loro si farà un viaggio sul serale del programma che proprio la stessa sera svelerà al pubblico la seconda attesa puntata.

Nello stesso appuntamento saranno presenti in studio anche la campionessa di sci mondiale Sofia Goggia, che racconterà le tappe più importanti della sua carriera e le risalite dopo i drammatici infortuni subiti, uno di recente, e Nina Moric, pronta a raccontarsi a cuore aperto.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 27 marzo

Nel secondo appuntamento settimanale con Silvia Toffanin tanti nuovi ospiti faranno compagnia al pubblico di Canale5 ed anche a quelli che in contemporanea seguiranno il programma in streaming sul portale di Mediaset Infinity.

A raccontarsi nello studio ci saranno le ex gieffine Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli che parleranno ampiamente del loro ritorno alla normalità dopo l’esperienza lunga e significativa al Grande Fratello Vip6.