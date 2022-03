Corinna Betsch: chi è la moglie di Michael Schumacher e madre di Mick, anche lui pilota di Formula 1

Lo spaventoso incidente di cui è stato protagonista Mick Schumacher durante le qualifiche del GP d’Arabia Saudita ha riportato in auge il nome di Corinna Betsch, madre del giovane pilota e moglie della leggenda Michael Schumacher. La paura, per lei, sarà stata tanta, specie dopo il terribile incidente che 10 anni fa ha cambiato per sempre la sua vita. Prima, era una celebre cavallerizza e da anni al fianco della leggenda della Formula 1.

Chi è Corinna Betsch, cavallerizza e moglie di Michael Schumacher

Nata nel 1969, Corinna Betsch ha condiviso con il marito la passione per la competizione: è stata a sua volta una grande sportiva, una cavallerizza in grado di vincere la medaglia d’oro nei campionati europei maggiori del 2010 parte della National Reining Horse Association.

La passione per i cavalli e questo sport l’ha portata a fondare anche due centri ippici: uno in Texas e uno in Svizzera, dove tutt’ora vive con il marito Michael Schumacher.

Prima del celebre campione che ha fatto le fortune della Ferrari, Corinna ha avuto una relazione con un altro pilota di Formula 1: Heinz-Harald Frentzen. Il grande amore della sua vita però sembra proprio essere Michael Schumacher: la coppia si è spostata il 1 agosto 1995 e hanno avuto due figli; la primogenita è Gina Maria, classe 1997, mentre nel 1999 è nato Mick – protagonista del terribile incidente di Jeddah nel weekend di Formula 1 del 26-27 marzo 2022.

Corinna e l’incidente di Michael Schumacher: “Se è vivo è grazie a sua moglie“

Gli ultimi 9 anni di vita di Corinna sono sicuramente stati segnati dall’incidente sulla neve che ha avuto come sfortunato protagonista Michael Schumacher: la leggenda delle quattro ruote non è più riapparso in pubblico e solo negli ultimi mesi la moglie ha rotto il silenzio sulle sue condizioni. In una rarissima intervista concessa per il documentario Netflix dedicato al marito, ha dichiarato: “Viviamo insieme, seguiamo le cure, facciamo tutto affinché Michael stia bene e possa migliorare […].

Vogliamo che senta che la famiglia è unita“. Una forza incredibile, quella di Corinna, certificata anche dalle parole alla Bild di Jean Todt, per anni al fianco di Schumacher nella scuderia Ferrari: “Grazie al lavoro dei medici e a Corinna, che voleva che sopravvivesse, Michael è effettivamente sopravvissuto“.

Lei, d’altro canto, non ha nascosto le difficoltà degli ultimi anni: “Michael mi manchi tutti i giorni, manca ai nostri figli, manca alla famiglia tutta, a suo padre, a tutti quelli che gli vogliono bene.

Tutti sentiamo la sua mancanza – ha detto, per poi aggiungere – Però Michael c’è, è diverso ma c’è. E questo ci dà forza. È importante che continui ad assaporare la sua vita privata per come possibile: lui ci ha sempre protetti, ora sta a noi farlo“.