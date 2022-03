Nuovo attentato a Zelensky sventato: chi sono i mercenari di Wagner fedeli a Putin che cercano di ucciderlo

Ci sarebbe stato un nuovo tentativo di uccidere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: è quanto afferma il ministero della difesa del Paese, da un mese in guerra contro l’invaso russo. Dietro questo nuovo attentato ci sarebbe il famigerato gruppo Wagner, braccio armato riconducibile direttamente a Vladimir Putin.

Nuovo attentato contro Zelensky: i russi puntano a uccidere il Presidente dell’Ucraina

È quanto sostiene il ministero della difesa ucraino alla CNN: il consigliere Markian Lubkivskyi ha riferito all’agenzia americana che un nuovo attentato alla vita del presidente Zelensky è stato sventato.

“Vogliono assassinare la leadership dell’Ucraina: il nostro Presidente e il Primo Ministro [Denys Shmyhal, ndr] – ha detto la fonte – Questo era l’obiettivo e un paio di loro sono stati mandati in Ucraina senza successo“.

Con quel “loro”, Lubkivskyi si riferisce a memebri del famigerato gruppo paramilitare noto come Wagner Group, che sarebbe alle dirette dipendenze di Mosca e di Putin. L’attentato a Zelensky, riferisce, sarebbe stato confermato dai servizi d’intelligente e dalle forze speciali impegnate a proteggere il leader ucraino. Le prove del fallito assassinio, viene reso noto, saranno presentate alla Corte Internazionale.

La CNN, tuttavia, sottolinea che non è stato possibile confermare che tale tentativo di uccidere Zelensky si sia davvero verificato. Non sarebbe il primo: già nelle scorse settimane era emersa una simile notizia e in quel caso il presidente si sarebbe salvato grazie a una “soffiata” dei servizi segreti russi.

Wagner Group: dal Donbass all’Africa, chi è il gruppo paramilitare fedele a Putin

Il Wagner Group, che sarebbe di proprietà dell’oligarca russo Evgenij Prigožin, ha iniziato ad acquisire notorietà già 8 anni fa: sono stati fondamentali durante l’invasione della Crimea e della guerra nel Donbass del 2014, la prima tessera del dominio di questo scontro in corso da oltre un mese.

Si tratta di un gruppo di un’organizzazione paramilitare russa, un gruppo di mercenari che tuttavia farebbe capo direttamente al presidente Vladimir Putin. Sono stati impiegati in numerose missioni: non solo Ucraina, ma anche Siria e soprattutto Africa. Secondo numerosi esperti, è proprio tramite la loro presenza sul continente africano che la Russia si starebbe garantendo l’accesso a materie prime e una posizione strategica in vista della futura spopolazione dei Paesi più caldi.

Tramite il Sudan, migliaia di soldati del Wagner Group sarebbero impiegati in numerosi paesi africani: sono stati accusati a più riprese da ufficiali statunitensi di violazioni dei diritti umani.

Il Cremlino e lo stesso Prigožin, riporta la CNN, hanno più volte negato qualsiasi collegamento con il gruppo di mercenari: alcuni suoi membri sarebbero stati identificati e uccisi in Ucraina nelle ultime settimane.

La Russia assolda anche soldati di Hezbollah: in arrivo 800 uomini

Per garantirsi il raggiungimento dell’obiettivo principale della guerra in Ucraina, rivelato ieri da Mosca per la prima volta, il Cremlino avrebbe calato un’altra sul tavolo.

Oltre all’esercito russo – del quale è difficile stabilire lo stato di forma in mezzo a decine di notizie contrastanti circa ammutinamenti e presunti malumori – e al gruppo Wagner, Novaya Gazeta ora riferisce ora che la Russia avrebbe assoldato 800 soldati di Hezbollah. I membri dell’organizzazione paramilitare islamista libanese sarebbero in arrivo in Bielorussia la prossima settimana – riferisce Adnkronos citando la fonte ucraina – e da lì dovrebbero entrare in Ucraina. A fare da tramite per l’accordo ci sarebbe di nuovo il Wagner Group.