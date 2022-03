Anna Pettinelli gela Rudy Zerbi ad Amici: “Vecchio rincitrullito”, il professore replica: “Pinocchio”

Rudy Zerbi ha lanciato un guanto di sfida tra Crytical e Luigi, nella puntata serale di Amici del 26 marzo. Anna Pettinelli ha attaccato duramente il collega per questa scelta.

Nella seconda puntata del serale di Amici del 2022, Calma è stato eliminato dopo la prima manche. Alessandra Celentano è stata protagonista di uno scontro con Raimondo Todaro, ma anche con il ballerino Nunzio Stancampiano la maestra di danza ha avuto da ridire.

Sul canto si sono fronteggiati, in modo molto diretto, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Lo scontro tra i due maestri si è acceso per un guanto di sfida lanciato dal professore.

Dai risultati della seconda e della terza manche del talent show, sono stati mandati al ballottaggio per l’eliminazione finale Christian Stefanelli e Crytical. Il ballerino ha dovuto lasciare Amici.

Guanto di sfida di canto: è scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ad Amici

La terza manche di Amici ha visto scontrarsi gli allievi seguiti da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro la squadra seguita da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Il professore di canto ha mostrato, nuovamente, il giochino con le palline, che tiene nella valigetta, come spiegato da Maria De Filippi: “Sta tirando fuori le palle”. Anna Pettinelli, però, ha risposto in modo arguto: “Sarebbe ora dopo tutti questi mesi“. Il botta e risposta tra i due professori non è finito qui: “Quando inizi a parlare girano bene, stai tranquilla”.

Rudy Zerbi ha schierato un guanto di sfida contro Crytical, attaccando la sua collega: “Anna Pettinelli è una furbacchiona… Mille scuse per salvare il proprio allievo“. La maestra di canto ha risposto senza mezzi termini: “Vecchio rincitrullito fuori dal tempo… Tu ancora non hai capito cosa fa Crytical… L’hanno capito anche i sassi” e, poi, ha regalato degli integratori per la memoria al collega.

Dopo le esibizione degli allievi, però, gli animi tra i due insegnanti si sono scaldati ulteriormente. Rudy Zerbi ha annullato la sfida e Anna Pettinelli ha lanciato delle accuse nei confronti del collega: “Ti devi vergognare caro Rudy”.

Il professore di canto ha risposto per le rime: “Fine, educata e gentile… Sei veramente Pinocchio”.

Christian Stefanelli eliminato da Amici 2022

Dopo l’eliminazione di Calma, si sono confrontati al ballottaggio finale per l’eliminazione Christian Stefanelli e Crytical.

Il ballerino ha dovuto lasciare il talent show. Maria De Filippi ha voluto bacchettare l’allievo: “Perché sei così gnucco? Sei testone… Tieni tutto dentro… Ti sei tirato tu fuori dalle cose a un certo punto, dall’uscita di Mattia in avanti… Se hai smesso di ballare è solo perché a un certo punto l’hai deciso tu… Mi dispiace tanto… Lo sai quanto ci ho creduto“.

Anche Alex Rina ha detto la sua sul compagno di scuola: “Lasciato abbindolare dalle critiche… Un po’ perso“. Christian Stefanelli ha lasciato, comunque, il talent show soddisfatto: “Da un po’ di mesi che non mi sentivo bene quando ballavo… Non ho più rimpianti“. L’ultima messaggio per i compagni è stato: “Non si molla mai“.