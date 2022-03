Ilary Blasi lancia una frecciatina a Simona Ventura, c’entra la presunta crisi con il marito Francesco Totti

Simona Ventura ha dato i suoi consigli a Ilary Blasi e Francesco Totti per la loro presunta crisi. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha risposto in modo piccato.

Ilary Blasi è da mesi protagonista di una tempesta mediatica, che ha visto al centro il suo matrimonio. Infatti, degli insistenti rumors hanno ipotizzato una forte crisi tra la conduttrice dell’Isola dei Famosi e il marito Francesco Totti.

Una rottura che è stata smentita, in precedenza, dall’ex calciatore e, recentemente, anche dalla stessa ex Letterina, durante un’intervista a Verissimo.

Ilary Blasi ha ripreso l’argomento in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano, come riportato da Gossip e Tv. La conduttrice televisiva ha sfruttato l’occasione anche per lanciare una frecciatina alla collega Simona Ventura.

Il consiglio di Simona Ventura a Ilary Blasi e Francesco Totti

Quando è scoppiato il caso della presunta cristi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, anche Simona Ventura ha voluto esprimere la sua opinione. La conduttrice televisiva ha pubblicato un lungo post su Instagram per dare i suoi consigli alla coppia: “Leggendo (e sentendo) della ‘presunta‘ separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza. La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati“.



La conduttrice televisiva ha consigliato a Ilary Blasi e Francesco Totti di non farsi la guerra: “Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra“. E ancora: “In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!!

“.

Infine, Simona Ventura ha fatti i suoi auguri alla famosa coppia: “Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia.

Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna“.

La risposta al veleno di Ilary Blasi a Simona Ventura

Ilary Blasi ha rilasciato delle nuove dichiarazioni sulla sua presunta crisi matrimoniale in una recente intervista: “Sono cresciuta con una massima… Di certo c’è solo la morte, per il resto non si può mai sapere. Le corna si dicono o si tacciono? Dipende dal finale che si vuole dare a una storia”.

Sul marito ha aggiunto: “Mi domando perché questo ragazzo così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago… Traditore… Può darsi che si fidi delle persone sbagliate“.

Ai consigli di Simona Ventura ha replicato: “Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh”.