Alex Belli replica alle critiche di Davide Silvestri: “Non avete nessun altro argomento che sparlare di me”

Alex Belli è stato un protagonista indiscusso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip6. Il triangolo amoroso tra l’attore, la moglie Delia Duran e Soleil Sorge ha tenuto banco per molte settimane nel reality show.

Alex Belli e Delia Duran, intervistati a Verissimo di recente, hanno affermato di volersi sposare nuovamente, con una cerimonia che abbia, stavolta, ogni effetto legale. L’attore, però, ha voluto anche rispondere a delle critiche ricevute da un ex concorrente del reality show, attraverso una story condivisa su Instagram.

Alex Belli, infatti, ha postato una dura critica alle ultime dichiarazione di Davide Silvestri.

Davide Silvestri critico su Alex Belli dopo il Grande Fratello Vip6

Davide Silvestri ha raccontato a tutto tondo la sua esperienza al Grande Fratello Vip6, in un’intervista concessa a Casa di Chi.

L’attore ha commentato i momenti focali della sua avventura, tra cui, l’amicizia con Alex Belli. Per il coinquilino, però, Davide Silvestri non ha avuto parole particolarmente buone: “Insopportabile… Mi aveva davvero stufato… Non l’ho mai nascosto neanche a lui… La parte prima con lui è stata meravigliosa, peccato che si sia perso in questa storia… Mi dispiace perché ci stavamo divertendo davvero tanto e stavamo portando tanti momenti d’arte e di divertimento dentro la Casa“.

Secondo l’attore, Alex Belli avrebbe dovuto puntare di più sulla sua parte artistica: “Io ho provato a bloccarlo… La sua parte artistica era, a parer mio, più interessante“.

La dura replica di Alex Belli a Davide Silvestri

Davide Silvestri ha criticato le scelte di Alex Belli al Grande Fratello Vip6. Il marito di Delia Duran ha postato nelle sue stories una parte dell’intervista dell’ex coinquilino, corredata dal suo personale commento: “Ma è mai possibile che non avete nessun altro argomento che sparlare di me?!

“.

Secondo Alex Belli il successo dell’ultima edizione del reality show è dovuta alle sue vicende amorose: “Caro Davide, vorrei ricordarti che grazie alla mia chimica artistica abbiamo appassionato il pubblico per 48 puntate, non certo per la tua iguana!“.