Davide Silvestri svela il momento più buio al GF Vip6: “Mi ha fatto venire l’ansia”, c’entra Delia Duran

Davide Silvestri è arrivato secondo al Grande Fratello Vip6, alle spalle della vincitrice Jessica Selassié. La maggiore delle sorelle Selassié si è raccontata, dopo la fine dell’avventura del reality show, sia a Verissimo, che attraverso una diretta Instagram. Jessica Selassié ha raccontato i suoi rapporti attuali sia con Sophie Codegoni, che con Barù Gaetani.

Davide Silvestri, invece, ha parlato del suo percorso al Grande Fratello Vip6 nel corso di un’intervista a Casa Chi.

Davide Silvestri dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip6

Davide Silvestri è tornato a casa, dopo i lunghi sei mesi, passati al Grande Fratello Vip6.

L’attore ha ripercorso i momenti più belli, vissuti nel reality show, cominciando dal primo “Ti amo” detto alla fidanzata: “Era un sentimento talmente forte, che avevo deciso di dirlo nel momento giusto… Momento perfetto, così bello e così unico… Sono veramente contento di aver atteso. Però ci conosciamo da poco… Adesso è il momento di conoscerci un pochino… Credo veramente che sia la donna della mia vita, ne sono convinto“. Sulla ragazza ha aggiunto: “Lei deve rimanere con me tutta la vita“.

Davide Silvestri ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul cugino Kekko Silvestre, leader dei Modà: “Mi è venuto a prendere in hotel quando sono uscito dalla Casa… C’era e c’è sempre stato… Era lì che m’aspettava in camera… Venuto a prendermi in macchina, guidava lui, con Alessia… L’ha fatto“.

L’attore ha svelato che continuerà il suo lavoro precedente all’esperienza nella Casa: “Figurati se mollo il mio lavoro del passato… Confermo che sarò di nuovo il suo assistente“.

L’ex concorrente del GF Vip6, però, ha anche sentito, di nuovo, la voglia di recitare: “Mi sono accorto che la casa ha ritirato fuori quello che io sono sempre stato. Ho creato tanti personaggi… La voglia di tornare a… Recitare… Preso, per ora, le distanze per proteggermi.

Ho creato una vita parallela, un altro lavoro parallelo. Però lì mi è tornata un pochino la malinconia… Mi faceva tornare in mente il mio passato“.

Davide Silvestri racconta il momento peggiore al GF Vip6

Davide Silvestri ha raccontato il suo percorso al GF Vip6 durante una recente intervista. L’attore si è aperto in modo diretto anche su Alex Belli: “Insopportabile… Mi aveva davvero stufato… Non l’ho mai nascosto neanche a lui… La parte prima con lui è stata meravigliosa, peccato che si sia perso in questa storia… Mi dispiace perché ci stavamo divertendo davvero tanto e stavamo portando tanti momenti d’arte e di divertimento dentro la Casa.

Io ho provato a bloccarlo… La sua parte artistica era, a parer mio, più interessante“.

In una particolare occasione, però, Davide Silvestri si è sentito sconfitto: “Mi ha fatto venire l’ansia… Ero, poi, molto triste… Quando non ho vinto la finale con Delia… Per me non era tanto il fatto di non aver vinto e aver perso, anche perché non avevo perso nulla, in realtà. Quello che mi ha fatto rattristare era proprio il fatto di aver vissuto il mio provino, quando rimanevo all’ultimo per una parte importante“.

L’attore ha paragonato questo momento ai “No” ricevuti nella sua carriera: “Come una sconfitta nella vita… Non era essere vittima per la nomination in sé… La cosa era molto più complessa… Continuare ad avere dei provini, a me distrugge… Me l’ha dato, però, questo della sconfitta solo con Delia… Mi ha buttato giù“.

Davide Silvestri si è detto, invece, molto felice di essere arrivato secondo: “Il mio secondo posto è stato magnifico… Per me è stata una vittoria… Mi va benissimo così“.