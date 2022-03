Jessica Selassié e Sophie Codegoni hanno litigato dopo il GF Vip6? Le sorelle Selassié svelano la verità

Jessica Selassié si è fatta conoscere al pubblico televisivo di Canale 5, durante i lunghi mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip6. La principessa ha affrontato questa lunga avventura, insieme alle sue due sorelle minori: Clarissa e Lulù.

Jessica Selassié ha trionfato nel reality show, ma sembra non essere riuscita a conquistare il cuore del coinquilino Barù Gaetani. La principessa ha, comunque, confermato il suo interesse per l’ex concorrente a Verissimo.

Jessica Selassié, durante una diretta Instagram, ha recentemente parlato di un’altra concorrente: Sophie Codegoni. Le indiscrezioni parlavano di una lite tra le due protagoniste del Grande Fratello Vip6.

Le tensioni tra le sorelle Selassié e Sophie Codegoni

Nelle ultime settimane si vocifera di alcune tensioni tra le sorelle Selassié e Sophie Codegoni. In particolare, i rumors parlano di una lite in atto tra la vincitrice del GF Vip6 e l’ex tronista di Uomini e Donne.

Alcuni utenti del web, infatti, hanno notato che Sophie Codegoni non segue Jessica Selassié sui social. Inoltre, le due avevano già battibeccato in casa, proprio per un attacco della mamma dell’ex tronista nei confronti della principessa. Jessica Selassié, inoltre, rispondendo a una domanda di Silvia Toffanin, ha indicato come possibile coppia pronta a lasciarsi, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Come se ciò non bastasse, Sophie Codegoni ha recentemente avuto a che ridire con Clarissa Selassié, che si è dovuta difendere dall’accusa di corteggiare Alessandro Basciano.

Jessica e Lulù Selassié parlano del rapporto con Sophie Codegoni

Le sorelle Selassié hanno regalato, ieri, una diretta Instagram ai loro followers, dove hanno parlato anche della loro esperienza al Grande Fratello Vip6.

Jessica Selassié ha smentito le voci che la vogliono in lite con Sophie Codegoni, come riportato da Fanpage: “Sophie lì dentro è stata di grande supporto per me, per tutte noi.

Abbiamo legato tanto e pianto tanto quando è uscita. Dobbiamo sicuramente fare una rimpatriata e vederci un po’ di più perché abbiamo passato h24 insieme per sei mesi e ci manca“.

Anche Lulù Selassié ha confermato la sua amicizia nei confronti dell’ex tronista: “Sophie è una nostra amica e le vogliamo un sacco bene. In questi giorni ci vedremo anche con lei pure con Alessandro“.