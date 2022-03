Bonus gomme, la nuova proposta come sostegno contro il caro-benzina. Come funziona lo sconto sugli pneumatici

Il bonus gomme è la nuova proposta parlamentare per ridurre le spese del carburante, il cui prezzo è cresciuto nei primi mesi del 2022 a causa del caro-benzina. Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia hanno presentato tre emendamenti identici al Decreto Energia per poter introdurre una misura volta a favorire l’acquisto di pneumatici. Come riporta SkyTg24, l’obiettivo della proposta è quello di ridurre l’impatto del caro benzina, attenuato in parte dal taglio delle accise. Tra gli scopi del Bonus gomme c’è anche la riduzione di anidride carbonica prodotta “dal trasporto su strada” e “accrescere il livello di sicurezza del parco circolante”.

Qual è la cifra necessaria per finanziare il Bonus gomme?

20 milioni di euro per il Bonus gomme

Nel caso in cui la proposta venisse approvata, sarebbe necessario un fondo da 20 milioni di euro per il finanziamento del Bonus gomme. Ne potrebbero usufruire 100mila automobilisti, i quali potranno richiedere un buono da 200 euro “per l’acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009”. Per il Bonus gomme non saranno definiti limiti di reddito, ma saranno concessi contributi fino ad esaurimento dei fondi.

Il bonus non sarà concesso per ogni tipologia di prodotto, gli pneumatici devono avere etichettatura di classi A o B. Questa tipologia di gomme permette di avere ottime capacità di resistenza al rotolamento e aderenza su bagnato oltre al risparmio sul consumo di carburante.

I dettagli del Bonus gomme

Il bonus gomme non sarà cedibile e non varrà come reddito imponibile, perciò non sarà calcolato nemmeno ai fini dell’Isee.

Il buono per l’acquisto di pneumatici sarà spendibile entro il 31 dicembre 2022. Il testo dell’emendamento specifica che il rivenditore di gomme, ovvero il gommista, faccia lo scontrino fiscale con il relativo sconto.

In seguito può richiedere il rimborso del valore del buono non oltre 120 giorni dall’emissione del documento fiscale.

L’emendamento non rilascia ulteriori dettagli sul Bonus gomme ma rimanda al ministero dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile la responsabilità di determinare ulteriori criteri e modalità con apposito decreto. Se il bonus gomme venisse approvato, i cittadini avrebbero un sostegno in più per contrastare i rincari del carburante.