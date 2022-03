Dove vedere i film che hanno vinto le statuette degli Oscar 2022

Nella notte italiana tra domenica 27 e lunedì 28 marzo si è tenuta l’attesa kermesse che ha premiato il meglio del cinema mondiale. I premi Oscar 2022 sono stati una grande parata di stelle che hanno catalizzato l’attenzione degli appassionati di film di tutto il mondo, tutti in attesa di scoprire chi sarebbe riuscito a stringere tra le mani le ambite statuette d’oro. La serata di gala ha visto il trionfo nel comparto tecnico di Dune, film del regista Denis Villeneuve vincitore di ben sei statuette, mentre come miglior film si è imposto I segni del cuore (CODA), a mani vuote l’Italia che gareggiava con il film di Paolo Sorrentino.

Dove vedere i film che hanno vinto agli Oscar 2022

La notte di lunedì 27 marzo 2022 sarà difficile da dimenticare per gli appassionati di cinema mondiale che sono stati impegnati a tifare i propri beniamini o i film da loro preferiti nella corsa agli Oscar 2022. La serata ha saputo regalare momenti toccanti in cui l’attenzione è stata rivolta al popolo ucraino ed anche di grande tensione con la querelle dello schiaffo sferrato da Will Smith.

Tornando a Will Smith, l’interprete ha vinto l’Oscar come Miglior attore protagonista per Una famiglia vincente – King Richard, film disponibile per la visione in noleggio o l’acquisto sia su Apple Tv che su Chili ed Amazon Prime Video.

Stesso discorso per il pluripremiato Dune, vincitore di 6 Oscar e che trova posto sulle piattaforme di Sky Cinema, Now ed Infinity.

I segni del cuore (CODA): dove vedere il film che ha vinto l’Oscar

La statuetta di miglior film è andata invece a I segni del cuore (CODA) è stato già trasmesso su Sky Cinema il 21 marzo e sarà nuovamente proposto martedì 29 marzo mentre è disponibile in streaming su Now ed arriverà anche al cinema dal prossimo giovedì.

La pellicola Il poter del cane è invece valsa alla sua regista Jane Campion la statuetta come Miglior regista, con i film che per la visione da tempo campeggia su Netflix.

Il premio come Miglior attrice protagonista è spettato invece a Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye, pellicola che dal 23 marzo è disponibile su Disney+ nella sezione di Star.

Restando in termini di attori Ariana DeBose si è aggiudicata il premio per la Migliore attrice non protagonista in West Side Story, ultimo lavoro di Steven Spielberg disponibile in abbonamento sempre su Disney+. La stessa piattaforma include anche la visione in abbonamento la Miglior pellicola d’animazione vinta da Encanto così come quella per i migliori costumi di Crudelia.

Infine il Miglior film internazionale è stato vinto da Drive my car, piazzatosi davanti al film di Paolo Sorrentino, che è disponibile per la visione streaming su Now Tv.