LDA compie gli anni ad Amici, la dolce dedica di papà Gigi D’Alessio in un post su Instagram

Mentre LDA, arrivato al serale, continua il suo percorso ad Amici, suo padre, Gigi D’Alessio continua a fare il tifo per lui e gli dedica un dolce messaggio per il suo compleanno.

Luca D’Alessio, in arte LDA, sta proseguendo la sua avventura nel talent Amici di Maria De Filippi arrivato ormai alla fase serale. Il suo celebre papà, Gigi D’Alessio, l’ha seguito in silenzio per tutti questi mesi supportandolo da lontano. Nell’occorrenza del compleanno del figlio, però, ha voluto dedicargli un dolce messaggio sui social.

Gigi D’Alessio: il post per il compleanno di LDA

Durante il percorso di LDA ad Amici, suo papà Gigi D’Alessio ha sempre seguito e supportato il figlio in silenzio e da lontano. In occasione del compleanno di Luca, però, ha voluto postare sul suo profilo Instagram una foto del figlio da piccolo in sua compagnia corredata da un dolcissimo messaggio.

“Ti ho visto nascere, crescere – ha scritto il celebre cantante napoletano – e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta. Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre. Auguri Luca, ti voglio bene”, concludendo con l’emoticon di un cuore.

La dedica di auguri ha generato tantissimi commenti, sia da parte dei fan di Gigi che da quelli di LDA.

Gigi D’Alessio rimprovera il figlio LDA da lontano

Sono passati solo pochi giorni da quando Gigi D’Alessio si è espresso su Twitter per rimproverare il figlio LDA dando ragione al suo professore Rudy Zerbi.

LDA, insieme al suo compagno di avventura nel talent Calma, si era lamentato dell’assegnazione della canzone La Paranza di Daniele Silvestri, considerandola un brano “da giullari di corte”. Rudy Zerbi aveva quindi convocato i due allievi spiegando il vero significato del brano e invitandoli ad essere più umili.

A sostegno del prof era intervenuto anche Gigi D’Alessio in un commento in risposta del video che mostra il rimprovero.

Il commento del cantante recita “Bravo Rudy!! Condivido tutto quello che hai detto!!!!! Devono ancora crescere ed imparare tanto. Un anno di Amici non basta“.