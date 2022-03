Daniele Silvestri replica alle critiche di LDA e Calma ad Amici 2022, interviene anche Claudio D’Alessio

L’edizione del 2022 di Amici è arrivata alla sua fase serale. Nella prima puntata di sabato 19 marzo, sia Alice Del Frate, che Giò Montana hanno lasciato il talent show. La tensione della diretta serale, però, sta creando anche dei nervosismi nella Casetta, dove vivono i talenti della scuola di Canale 5.

Alex e Sissi, infatti, hanno infranto il regolamento del programma televisivo, utilizzando i loro computer in modo non consentito. LDA e Calma, invece, sono stati protagonisti di uno scivolone, che ha alzato un grande polverone. I due allievi hanno criticato ferocemente il brano “La Paranza” di Daniele Silvestri.

Il cantante ha deciso di rispondere alle accuse con un enigmatico post condiviso su Twitter.

Rudy Zerbi ha assegnato il brano “La Paranza” di Daniele Silvestri a LDA e Calma, per farli esibire in un duetto. I due talenti di Amici, però, hanno aspramente criticato il brano in questione, decidendo di non cantarlo. In particolare, i due allievi, hanno giudicato la hit come troppo leggera e LDA l’ha paragonata al Pulcino Pio.

Rudy Zerbi ha deciso di condannare fortemente l’atteggiamento dei suoi allievi e anche Gigi D’Alessio, padre di LDA, è intervenuto sulla questione.

Il cantante si è congratulato con il professore per la forte strigliata fatta al figlio.

L’autore del brano, Daniele Silvestri, ha commentato l’accaduto con un sibillino post su Twitter: “Comunque pure secondo me è un po’ Pulcino Pio“. Il cantante sembra dare ragione al paragone di LDA, ma le parole di Daniele Silvestri potrebbero essere lette anche in chiave ironica.

Comunque pure secondo me è un po’ pulcino pio. — Daniele Silvestri (@daniesilvestri) March 25, 2022

Claudio D’Alessio dice la sua sulle critiche di LDA a Daniele Silvestri

Dopo il commento di Gigi D’Alessio sul comportamento di LDA ad Amici, anche un altro membro della famiglia dell’allievo ha deciso di esprimere la sua opinione.

Il fratello maggiore di LDA, Claudio D’Alessio, ha ammesso che il ragazzo ha sbagliato: “Sarò sincero, i ragazzi hanno sbagliato sicuramente però, c’è gente che canta canzoni per anni senza capire i testi… Addirittura proposte in contesti e momenti totalmente fuori luogo e nonostante tutto le sentiamo cantare e ballare a squarciagola senza capire ciò che dicono realmente“.

Claudio D’Alessio, però, ha anche sottolineato le tensioni a cui gli allievi di Amici sono sottoposti: “Hanno 18 anni, sono parecchio in tensione e comunque sono chiusi nella scuola da 7 mesi, qualche errore è lecito, non siamo ipocriti“.

Infine, Claudio D’Alessio ha inviato un messaggio d’affetto al fratello: “Col tempo sicuramente impareranno a gestire meglio le emozioni che provano. Ti voglio bene bro, testa bassa e vai avanti. Un saluto a Calma e anche a Rudy, adesso è un po’ arrabbiato, è chiaro che vi vuole bene e tiene molto a voi“.