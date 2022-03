Studio Battaglia anticipazioni: la trama della terza puntata della serie di Rai1

Studio Battaglia torna in onda con due nuovi episodi nella prima serata di lunedì 28 marzo 2022. Scopri le anticipazioni della trama della terza puntata in onda su Rai1.

Il legal drama cambia giorno di programmazione e si sposta nella prima serata de lunedì. Il 28 marzo 2022 gli spettatori di Rai1 si troveranno di fronte alle vicende della serie tv che sta raccontando la storia di 4 donne determinate e pronte a tutte per difendere la propria indipendenza oltre che diritti della gente che difendono in tribunale. Il terzo appuntamento con il sorprendente Studio Battaglia arriva sulla rete ammiraglia nella prima serata di oggi a partire dalle ore 21:30 circa, portando con se le convincenti interpretazioni delle attrici Lunetta Savino, Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero.

Studio Battaglia: la terza puntata in onda su Rai1

Rai1 cambia la sua consolidata programmazione per proporre nella prima serata del lunedì un altro apprezzato legal drama dopo la conclusione di Vostro Onore con Stefano Accorsi.

A partire dalle ore 21:30 circa di lunedì 28 marzo 2022 dunque va in onda la terza puntata di Studio Battaglia, l’adattamento italiano della serie britannica dal titolo di The Split, che spera di continuare sull’onda positiva degli ascolti dei primi due appuntamenti.

Il progetto, che vanta una produzione Palomar con Tempesta con la firma di Rai Fiction, continuerà a svelare gli sviluppi della trama delle vicende delle tre avvocate divorziste e della futura sposa interpretate da Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero.

Studio Battaglia: le anticipazioni della terza puntata

Il primo episodio di serata ci mostrerà Anna alle prese con la fiducia che non riesce a riporre in Alberto, dato che a poco a poco capisce che lui non le sta dicendo del tutto la verità.

Per distrarsi si fa assorbire dal lavoro che la immerge prima nella causa di un uomo con la ex moglie che si oppone alla vaccinazione del loro bambino e poi si trova a dover consigliare una coppia che vorrebbe ottenere le password degli account social del figlio deceduto.

Il secondo episodio invece ci racconterà maggiormente di Nina che scopre che lo Studio Battaglia naviga in pessime acque. La donna prova così a farsi perdonare da Viola, che a sua volta è alle prese con il tentativo di riappacificazione con Alessandro. Anna riceve da Massimo la proposta di partire per un viaggio di lavoro per occuparsi della storia di Carla, intenta a fare una causa milionaria al marito.