“Valutiamo neutralità” Zelensky apre alle richieste russe per fermare la guerra, ma ci sono delle condizioni

L’Ucraina sta valutando di trovare un punto di accordo sulle richieste russe per fermare la guerra. A lasciare intendere questa volontà di apertura è stato lo stesso Presidente Zelensky che ha parlato per la prima volta ai media russi; intervista che il Cremlino non voleva fosse trasmessa sulle reti nazionali, tant’è che è stata solo pubblica sul sito di opposizione Meduza.

Zelensky ha spiegato che l’Ucraina è pronta ad aprire a richieste come quella della neutralità e a scendere a compromessi sul Donbass, ma ci sono delle condizioni. Oggi ripartiranno i colloqui in Turchia e dureranno 3 giorni, c’è attesa invece per un confronto diretto tra Zelensky e Putin, ma Lavrov frena su questo, ribadendo quanto in questo momento sarebbe controproducente.

Zelensky apre alla neutralità dell’Ucraina

Un video di una durata totale di circa un’ora e mezza, nel quale Zelensky si è rivolto alla popolazione russa annunciando che l’Ucraina: “Sta prendendo attentamente in considerazione la questione della neutralità” e non solo, sembra essere pronta a “Un compromesso sul Donbass” e ancora “Le questioni del Donbass e della Crimea devono essere discusse e risolte“.

Le condizioni poste da Zelenesky

Affinché un tale ipotetico accordo si concretizzi, il Presidente Zelensky vuole che ci sia un team di garanti tra i quali figurerebbe anche l’Italia. È stato l’ambasciatore ucraino a Roma Yaroslav Melnyk, a dirlo, ripreso da Ansa si legge: “Volodymyr Zelensky ha lanciato l’iniziativa U24, United for peace, per creare un gruppo di Paesi capace di dare una risposta entro 24 ore in caso di aggressione“.

E ancora: “Secondo il nostro presidente, di questo gruppo dovrebbero far parte i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu, più la Germania, il Canada, la Turchia e anche l’Italia.

Sono contento di vedere l’Italia in questo elenco“.

L’accordo sottoposto a Referendum e il no alla “denazificazione”

“La sovranità e l’integrità territoriale sono fuori dubbio” ha detto ancora Zelensky, ribadendo che qualunque decisione presa durante gli accordi di Pace dovrà essere varata da un Referendum popolare.

Sull’accordo di Pace, Zelensky ha aggiunto: “Mi interessa che non sia un altro pezzo di carta come il Memorandum di Budapest e così via. (…) Ci interessa che questo documento si trasformi in un accordo serio che verrà firmato“.