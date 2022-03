Will Smith rischia di perdere l’Oscar dopo lo schiaffo a Chris Rock: l’ipotesi sul web dopo la cerimonia

Questa notte si è tenuta la cerimonia degli Oscar, ma ad attirare l'attenzione non sono state le ambite statuette quanto lo schiaffo che Will Smith ha dato al collega Chris Rock, per cui ora si parla anche di togliere il premio alla star.

Ogni anno la notte degli Oscar fa discutere a lungo tanto per i premi assegnati quanto per gli interventi che le star fanno in questa circostanza. La 94ª edizione della cerimonia però quest’anno ha attirato l’attenzione per un altro motivo, lo schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock, che prima di consegnare il premio per il Miglior documentario ha intrattenuto il pubblico con qualche gag, lasciandosi andare a qualche battuta di troppo sulla moglie del collega (Jada Pinkett Smith). Mentre il gesto è al centro di numerose polemiche, qualcuno ipotizza addirittura che all’attore possa essere tolta la statuetta che ha vinto subito dopo, come miglior attore protagonista per Una famiglia vincente.

Will Smith da uno schiaffo a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar

Quest’anno la notte degli Oscar è diventata virale per uno spiacevole gesto commesso da Will Smith durante la cerimonia. Sul palco Chris Rock si apprestava a proclamare il vincitore per la categoria Miglior documentario e, come accade spesso, l’intervenuto si è concesso qualche battuta prima di annunciare il film premiato.

Il comico però ha calcato un po’ la mano lasciandosi sfuggire qualche gag di troppo nei confronti di Jada Pinkett Smith – arrivando a scherzare sull’alopecia, malattia di cui la star soffre da tempo.

La battuta non è stata ben accolta dal marito, Will Smith, che è salito sul palco e ha schiaffeggiato il collega, per poi tornare al proprio posto e continuare ad urlare: “Lascia il nome di mia moglie fuori dalla tua fo***ta bocca”.

Una situazione che ovviamente non solo ha sconvolto tutti i presenti e il pubblico, ma che ha anche generato una lunga polemica – soprattutto perché subito dopo la star è tornata sul palco per ritirare l’Oscar come miglior attore protagonista per Una famiglia vincente.

Premio che, in queste ore, è finito al centro dell’attenzione.

Will Smith potrebbe perdere l’Oscar? Le ipotesi che sono spuntate sul web dopo lo schiaffo

Dopo il discutibile gesto che Will Smith ha commesso ieri sera, come anticipato, la star ha vinto un premio Oscar e in queste ore ci si chiede se sia possibile che l’Academy possa togliergli la statuetta. Un’ipotesi che si basa sulle precedenti azioni della commissione, che si è sempre distinta per questo tipo di iniziative.

Quando è scoppiato il caso Harvey Weinstein, infatti, il produttore è stato allontanato dall’organizzazione dell’evento – scelta resa ufficiale dopo la condanna per le accuse di stupro che gli sono state rivolte.

Allo stesso modo – come riporta il Messaggero – anche Greg P.

Russell (un mixer dell’audio) è stato privato della nomination agli Oscar a causa di un atteggiamento scorretto; l’uomo era stato infatti sorpreso a telefonare ai membri dell’Academy’s Sound Branch per aggiornarli sul suo lavoro alla pellicola 13 Hours – gesto vietato dal regolamento contro il lobbying telefonico.

In ogni circostanza, dunque, i membri dell’Academy si sono sempre mossi per assicurare che la premiazione avvenisse in circostanze eticamente corrette.

Nel caso di Will Smith però la situazione si complica, dal momento che non solo ormai il premio è stato assegnato, ma Chris Rock non ha sporto denuncia, per cui non ci sono questioni legali a cui appellarsi per prendere la decisione; in tal senso è più probabile infatti che l’uomo sia punito per il suo gesto non ricevendo più alcuna candidatura e che non sia più ospite gradito durante gli eventi futuri.